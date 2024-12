Cid diz que Ivo é "o melhor prefeito da história de Sobral"

Foto: Reprodução/@senadorcidgomes Na publicação sobre a entrega de 3 obras em Sobral, Cid diz que não deixará que "conquistas obtidas nas últimas décadas sejam perdidas"

O senador Cid Gomes (PSB) afirma que estará “cada vez mais perto de Sobral” para “não deixar que as conquistas obtidas sejam perdidas”. As falas ocorreram em uma publicação no Instagram na manhã desta segunda-feira, 30, sobre a entrega de novos equipamentos em Sobral, município a 233 km de Fortaleza.

Cid também comentou que o seu irmão, Ivo Gomes (PSB), é “o melhor prefeito da história de Sobral” e que “deixará saudades”. O ex-governador também comandou por duas vezes a cidade da região Norte do estado (1997-2005), iniciando uma hegemonia que chegou ao fim nas eleições de 2024, com o vitória do deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil).

Apesar da derrota da aliada Izolda Cela (PSB) e com menos de dois dias para troca de mandato, a gestão do prefeito Ivo Gomes inaugurou três obras no último domingo, 29: o Parque Paulo Ferreira Torres, a adutora da Serra do Rosário e o sistema de saneamento básico, todas no distrito de Jordão, em Sobral.

Oscar Rodrigues foi eleito prefeito com 52,42% dos votos válidos. Izolda Cela, candidata do grupo de Ivo e Cid, contabilizou 47,58%.

Embora Ivo encerre a hegemonia dos Ferreira Gomes à frente da Prefeitura de Sobral, Cid disse que será “eternamente grato" à cidade.



Confira a publicação na íntegra: