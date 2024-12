Em balanço da gestão, Sarto projeta que "Fortaleza não pode retroceder"

Foto: Samuel Setubal Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez anúncio nesta segunda-feira, 30, nas redes sociais

Na véspera do último dia como prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) fez uma live nesta segunda-feira, 30, apresentando o balanço da ações realizadas no mandato. Na ocasião, ele desejou um novo ano "repleto de realizações" e disse que "Fortaleza não pode retroceder". "É hora de aprofundar as nossas conquistas", ressaltou.

Ao longo da transmissão ao vivo, Sarto reforçou desejo por continuidade em políticas públicas do governo dele. "Nós temos muitos desafios, não há dúvidas, mas nós estamos vencendo cada um deles. A partir de janeiro, a Cidade precisa seguir nesse mesmo caminho de prosperidade, avançando nas nossas políticas exitosas, que precisam ser mantidas. E não apenas mantidas, ampliadas", avaliou.

Entre as iniciativas, o prefeito citou o piso intertravado, muito usado na campanha eleitoral dele sob o nome de "piso de tijolinho". "Meu desejo é que esse trabalho não pare por aí, que em 2025 muito mais famílias sejam alcançadas por essa política pública fantástica e vitoriosa".

Segundo ele, esse trabalho ajuda a tirar "famílias com o pé da lama", além de melhorar ruas, dando "condições melhores de ir e vir" em locais que não entravam nem saiam nenhum automóvel por conta da situação das vias.

Outro ponto foi relativo sobre Fortaleza ter o maior PIB do Nordeste, mais uma marca da campanha eleitoral de Sarto, que tentava a reeleição. Citando geração de emprego e renda, com o programa Nossas Guerreiras e edições do Meu Bairro Empreendedor, ele reforçou: "Fortaleza não pode interromper esse crescimento. Esse caminho de desenvolvimento precisa continuar sendo trilhado com sucesso".

Ao falar do Passe Livre Estudantil, o prefeito foi na mesma linha. "É um incentivo para manter nossos jovens estudando. Ele previne a evasão, a fuga escolar. Eu parabenizo toda a equipe da Educação por todos esses resultados. Se Fortaleza seguir nesse ritmo e nesse rumo de conquistas, logo, logo vai universalizar a educação infantil e o tempo integral em toda a rede de ensino. E é essa a minha torcida".

Ao lembrar de gestão RC, Sarto destaca comandos do PDT

José Sarto também avaliou a própria gestão olhando para políticas públicas do antecessor, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Ao falar de mobilidade urbana, o atual chefe do Executivo de Fortaleza exaltou as gestões pedetistas.

"Estamos há nove anos consecutivos reduzindo o número de mortes no trânsito", iniciou. "Comparando o ano de 2023 com o ano de 2014, início dessa política pública, o número de mortes por acidentes em ruas e avenidas de Fortaleza caiu, gente, em 58%. Para vocês terem uma noção, isso corresponde a 1.277 vidas salvas nesse período".

"Também na área de mobilidade urbana, nós seguimos avançando no incentivo ao uso de bicicletas em nossa Cidade. Nós expandimos o programa Bicicletar, implantamos novas estações em diferentes bairros da periferia e inovamos, mais uma vez, criando estações com bicicletas elétricas", elencou Sarto.

Confira live de José Sarto na íntegra, clicando aqui ou no player abaixo: