Veja os secretários já definidos:

1. Secretário

de Governo:

Júnior Castro (PT)

Prefeito de Chorozinho, distante 69 quilômetros de Fortaleza, atualmente está no fim do segundo mandato. Este ano elegeu a sucessora, Célia Marinho (Republicanos). Foi eleito em 2016 pelo PSD de Domingos Filho, reelegeu-se em 2020 pelo PDT, na época de Cid Gomes. Atualmente é filiado ao PT.

É presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

2. Chefe de gabinete: Eudes Bringel (PSD)

Vereador eleito para o segundo mandato.

Teve cargo na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS) no segundo governo Cid Gomes, quando Evandro Leitão era o secretário.

3. Procurador-geral do Município:

Hélio Leitão

Advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e atualmente conselheiro federal da ordem.

Foi secretário da Justiça e Cidadania do Estado e assessor para assuntos internacionais na época em que Cid Gomes (PSB) era governador.

4. Secretário das Finanças:

Márcio Cardel

Servidor da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia e da Secretaria da Fazenda do Ceará.

Teve várias funções na Sefaz cearense, o mais recente de secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais

5. Secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão: Carolina Monteiro

Foi presidente da Junta Comercial do Ceará (Jucec) nos governos de Camilo Santana (PT) até o começo do governo Elmano. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo.

6. Controladoria

e Ouvidoria

do Município:

Silvia Correia Vidal

É atual controladora da Assembleia Legislativa do Ceará, na gestão de Evandro.

Foi secretária adjunta da Controladoria Geral do Estado (CGE) nos governos de Cid Gomes, nas gestões de Aloísio Carvalho e João Melo como secretários.

7. Coordenador especial da Articulação Política: Tibério Burlamaqui

Trabalha ao lado de Evandro há longa data. Quando o hoje prefeito eleito foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, entre 2011 e 2013, no segundo governo Cid Gomes, Tibério teve várias funções. Inclusive na fiscalização de contratos.

8. Secretária

da Saúde:

Socorro Martins

Foi secretária da Saúde de Fortaleza no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016. Foi diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana. Foi fundadora e primeira presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

9. Secretário

da Educação:

Idilvan Alencar (PDT)

Deputado federal no segundo mandato.

Secretário da Educação do Ceará de 2016 a 2018.

Secretário executivo e secretário adjunto da Educação de 2007 a 2014.

Presidente do FNDE entre 2015 e 2016.

10. Segurança Cidadã: Cel. Márcio Oliveira

É fundador e foi comandante do CPRaio e foi comandante-geral da Polícia Militar de 2020 a 2023, após o último e maior motim da Polícia Militar. Está na Polícia Militar desde 1992.

11. Secretário da Infraestrutura: André Daher

Secretário da Infraestutura de Caucaia na gestão Vítor Valim (PSB).

Foi coordenador de Perícias e Avaliações, na Coordenação do Programa Municipal de Drenagem Urbana (Drenurb) na Prefeitura de Fortaleza.

12. Secretário do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma): João Vicente Leitão

Trabalha com Evandro há bastante tempo. Foi assessor jurídico da então Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará quando o hoje prefeito eleito era secretário, no segundo governo Cid Gomes (PSB).

Foi coordenador da assessoria jurídica da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) da Prefeitura de Fortaleza quando Robinson de Castro era secretário, na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

13. Secretário de Conservação e Serviços Públicos: Francisco José de Abreu Machado

Servidor da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Foi prefeito do Campus do Pici, da UFC, entre outras funções na universidade.

14. Secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social:

Gabriella Aguiar (PSD)

Vice-prefeita eleita.

Foi deputada estadual no atual mandato, ao qual renunciou para tomar posse como vice-prefeita.

Presidiu a Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace).

15. Secretário do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor):

Jonas Dezidoro (PT)

É secretário executivo da Secretaria do Turismo do Estado.

Foi secretário parlamentar na Câmara dos Deputados.

16. Secretaria do Desenvolvimento Econômico:

Antônio José Mota

É coordenador estadual do Dnocs no Ceará, cargo que assumiu no começo do governo Jair Bolsonaro (PL) e no qual segue no governo Lula (PT). Tinha passagem pelo cargo no fim do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

17. Secretaria

de Relações Comunitárias:

André Barbosa

Assessor especial de relações comunitárias do governo Elmano de Freitas (PT). Coronel reformado do Corpo de Bombeiros. Foi considerado peça-chave na articulação para a eleição de Evandro, desde a disputa interna para ser escolhido candidato no PT.

18. Secretária do Turismo, Denise Carrá

Secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT). Foi procuradora jurídica da Cagece no primeiro governo Cid Gomes, secretária executiva da Casa Civil no segundo mandato de Cid, e secretária executiva do Turismo nos governos de Camilo Santana (PT).

19. Secretária

da Cultura:

Helena Barbosa

Atual superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Foi coordenadora dos Pontos de Cultura na Secult Ceará em 2013, na gestão Cid Gomes (PSB), gerente de Ação Cultural no próprio Dragão do Mar na gestão Camilo Santana (PT), diretora de Formação e Criação no Instituto Ecoa (2019).

20. Secretária

das Mulheres:

Fátima Bandeira

Foi secretária da Infraestrutura e chefe de gabinete da Prefeitura de Juazeiro do Norte na época em que Manoel Santana (PT) era prefeito.

21. Secretário

da Juventude:

Júlio Brizzi (PT)

Vereador de Fortaleza eleito para o segundo mandato.

Foi secretário da Juventude de 2015 a 2020, nas gestões de Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza.

Foi secretário executivo do Esporte e secretário executivo do Trabalho nos mandatos de Cid Gomes.

22. Secretário do Esporte e Lazer: Anderson Pinheiro (Republicanos)

Foi articulador e coordenador político e assessor de mandato e partido político.

É secretário-geral do Republicanos em Fortaleza e secretário estadual do Jovens Republicanos.

23. Secretário da Proteção Animal: Apollo Vicz (PSD)

Foi eleito vereador de Fortaleza este ano.

Assumiu mandato de deputado estadual este ano, como suplente.