André Barreto é empossado prefeito do Crato prometendo trabalhar muito

Foto: Victória Ellen / O POVO CBN Cariri DR LEITÃO e André Barreto na cerimônia de posse

André Barreto (PT) e Dr. Leitão (PSB) foram empossados nessa quarta-feira, 1°, como prefeito e vice do Crato, respectivamente, em cerimônia realizada no Crato Tênis Clube.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, incluindo o ex-prefeito José Ailton Brasil (PT). Também participaram os integrantes do novo secretariado municipal, como a professora Zuleide Queiroz, nomeada para a recém-criada Secretaria de Direitos Humanos, e Sheyla Martins, que assume a pasta da Saúde.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, André Barreto afirmou que assume a gestão com foco em honrar os compromissos assumidos com a população durante a campanha eleitoral. "Nós passamos por uma eleição bem disputada e, nessa oportunidade, mais uma vez quero agradecer ao povo do Crato que confiou em mim, e em Leitão, para conduzir os destinos da cidade e da nossa gente nesses próximos quatro anos. A única forma que a gente tem de retribuir essa confiança é trabalhando muito. E é com essa determinação, com essa vontade que a gente assume hoje a Prefeitura do Crato, procurando honrar os compromissos que assumimos com a população", disse.

André Barreto tem 55 anos e declara à Justiça Eleitoral a profissão de farmacêutico. Já Dr. Leitão, de 67 anos, afirma ser professor de Ensino Superior.

Câmara de vereadores

A solenidade também marcou a posse dos 19 vereadores eleitos para o Legislativo municipal.O vereador Matheus Leite (PDT) foi eleito por unanimidade para a presidência da Câmara dos Vereadores do município.

Assim ficou composta a Mesa Diretora da Câmara:

Presidente: Mateus Leite (PDT)

Primeiro vice-presidente: Tiago Esmeraldo (PP)

Segundo vice-presidente: Professora Lourdes de Carlim (PT)

Primeiro secretário: Fernando Brasil (PDT)

Segundo secretário: Júnior Tavares (DC)

Com informações da Rádio O POVO CBN Cariri