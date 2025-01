Dr. Júnior assume tendo tio e ex-prefeito como secretário da Educação

Foto: Samuel Setubal DR. Júnior vai dirigir o Município pela 2ª vez. A 1ª foi entre 2017 e 2020

O novo prefeito do Eusébio, Dr Júnior (PRD), assumiu ontem o comando daquele município, citando como principais desafios a criação de um polo tecnológico; o fortalecimento da rede de saúde, em potencial parceria com o governo do Estado; além da integração com outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

Para isso, o novo gestor destacou a força do grupo político liderado pelo tio, ex-prefeito e agora secretário da Educação do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), que tem ainda o prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves e o prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, ambos do PRD, além do secretário da Regional 6 de Fortaleza (que inclui bairros que fazem limite com o Eusébio), Alexandre Medeiros, empossado também ontem pelo novo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT).

Além de Acilon, o secretariado de Dr. Júnior conta ainda com o ex-secretário da Infraestrutura de Fortaleza, na gestão de José Sarto (PDT), Samuel Dias, e com o vereador recém-empossado Tarcísio da Cultura (PRD), que comandará a pasta da Cultura e do Turismo, abrindo vaga na Câmara Municipal, que definiu ontem também os seis integrantes da mesa diretora, tendo Dyexon Abreu, como presidente eleito, em chapa única aprovada por unanimidade.

“Nossa prioridade principal é otimizar os serviços da Prefeitura Municipal de Eusébio, dando todo o alicerce legal para a área tecnológica e de inovação. Vamos criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, além do Polo Tecnológico do Eusébio e do Fundo Municipal de Inovação para posicionar o Eusébio como um dos maiores polos de tecnologia do país. Esse embasamento legal será feito ainda nos primeiros meses de gestão”, disse o prefeito do Eusébio.



Ele acrescentou que a integração não apenas com os municípios vizinhos como com o governo do Estado é essencial. “Temos total interesse em ter uma administração alinhada com o governo e com a prefeitura de Fortaleza, pois muito do que acontece em Eusébio tem o aval e a outorga do governo do Estado”, defendeu Dr. Júnior.

“Inclusive, uma das reivindicações no nosso plano de governo é solicitar ao governo a criação de uma policlínica regional. Embora Eusébio já tenha uma policlínica municipal com quase 20 especialidades médicas, desejamos para a região uma policlínica regional e também um Centro de Especialidades Odontológicas”, elencou.

Dr. Júnior, que já governou o município entre 2017 e 2020, também destacou o que considerou ter recebido como legado do ex-prefeito Acilon Gonçalves. “Na educação, temos orgulho das premiações a nível estadual e nacional, mas, acima de tudo, nos orgulhamos da nossa educação, que é, de fato, de qualidade”.

“Na assistência social, programas pioneiros e inovadores, como a Renda Mínima e o transporte gratuito, tornam o município uma referência quando se trata de atenção aos mais vulneráveis”, concluiu em seu discurso de posse.