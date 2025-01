Evandro toma posse e envia projeto para acabar Taxa do Lixo

Foto: Fábio Lima Evandro Leitão chega para a posse na CMFor

Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) foram empossados, respectivamente, prefeito e vice-prefeita de Fortaleza, em cerimônia realizada no início da noite desta quarta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Após a posse dos 43 vereadores e a eleição da nova mesa diretora da Casa, os parlamentares empossaram Evandro e Gabriella. Evandro e Gabriella fizeram juramento e assinaram o termo de posse, em solenidade presidida pelo vereador Leo Couto (PSB), recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) pelo próximo biênio.

Nas primeira palavras como prefeito da Capital, Leitão confirmou que enviará mensagem à Câmara para extinção da cobrança da Taxa do Lixo. Falando aos vereadores, disse Evandro que roga a Deus que ilumine os parlamentares em suas decisões, e que a primeira será uma promessa de campanha.

"A primeira, já confirmo, aqui a entrega, ainda na manhã desta quinta-feira, da mensagem que extingue a cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza, como meu primeiro ato administrativo à frente da Prefeitura de Fortaleza. Cumpro assim, um compromisso juntos aos fortalezenses ainda durante o período eleitoral. E também solicito, na mesma mensagem, convocação extraordinaria de sessão legislativa para apreciação da mesma, de forma mais urgente que a legislação e o regimento desta Casa permitam", afirmou.

Antes da cerimônia, Léo Couto afirmou que deve convocar ainda em janeiro sessão na Câmara para apreciar a mensagem que extingue a Taxa do Lixo.

Leitão afirmou ainda que lutará para transformar Fortaleza em uma só, sem o muro das desigualdades. "Tenho o coração repleto de gratidão e responsabilidade, para iniciar a mudança que Fortaleza deseja e tanto merece. Um prefeito de protas abertas para um dialogo honesto, transparente, propositivo e que coloque a vida dos nossos irmãos e irmãs fortalezenses em primeiro lugar. Portas abertas para qualquer um, independente de filiação partidária ou campo político", explicou.

Em seguida, Evandro seguiu para o Paço Municipal para a transmissão do cargo. Em uma cerimônia reservada e a portas fechadas, José Sarto (PDT) transmitiu a faixa de prefeito para o petista. Em seguida, o agora ex-prefeito deixou a Prefeitura pelo estacionamento, na noite desta quarta-feira, 1º.

Por volta das 20h30min, Evandro Leitão apareceu em evento público, também no Paço Municipal, já usando a faixa em azul e branco, nas cores da bandeira de Fortaleza.

Na solenidade em que foram empossados os secretários municipais e os que titulares que comandarão as regionais da Capital, realizada no Paço Municipal, o prefeito Evandro Leitão discursou para os presentes.

"Uma só Fortaleza, que reduza as desigualdades. Uma só Fortaleza, que não previlegie A ou B. A dita área nobre e a periferia. Precisamos diminuir a distância entre a Beira-Mar e a periferia, não a distância física, mas a distância de oportunidades", pregou, afirmando que Fortaleza vive hoje um "abismo social".

Seguiu afirmando que Fortaleza precisa evoluir em diversas áreas, no que pareceu uma crítica à gestão que finda, na saúde, educação e segurança, por exemplo. "Fortaleza tem pressa, sobretudo, em ser bem tratada, em ser cuidada, como ela merece, como nosso povo merece e precisa", acrescentou.

Assim como havia feito no discurso na Câmara Municipal, afirmou que enviará logo nesta quinta-feira, 2, mensagem à CMFor para a extinção da Taxa do Lixo, solicitando ainda uma sessão extraordinária para acelerar a tramitação.

"Fortaleza tem pressa por uma limpeza urbana eficiente e de qualidade, que não onere ainda mais no bolso do contribuinte. Por isso, já anunciei na Câmara Municipal de Fortaleza, que amanhã logo cedo, minha primeira medida executiva, enviar para a Câmara a mensagem que extingue a Taxa do Lixo em nossa cidade", disse.



Com Guilherme Gonsalves e Henrique Araújo