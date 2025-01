Guilherme Saraiva fala em continuidade na solenidade de posse em Barbalha

Foto: Victoria Ellen / O POVO CBN Cariri GUILHERME Saraiva assume segundo mandato

A Câmara Municipal de Barbalha realizou nessa quarta-feira, 1º, a cerimônia de posse do prefeito reeleito Guilherme Saraiva (PT) e do vice-prefeito Vevé Siqueira (PT), que assumem para mais quatro anos de gestão. O evento contou com a presença de autoridades e lideranças políticas.

Saraiva reafirmou o compromisso com a continuidade de projetos e destacou áreas prioritárias para o novo mandato. "Dá um friozinho na barriga. Quer queira, quer não, são mais quatro anos. A gente olha para o futuro e diz: 'Meu Deus, o que me espera pela frente?'. Mas a gente só pede sabedoria, discernimento, orientação de Deus para que a gente possa ter a condução mais correta possível, para que a gente acerte mais, para que a gente consiga entregar serviços públicos de maior qualidade, para que a gente pense em coisas grandes, mas que também a gente tenha ações individuais para as pessoas que precisam do serviço público de uma forma geral. É o que a gente anseia para o futuro", disse o prefeito.

Nas eleições de outubro, Guilherme Saraiva foi reeleito com 23.970 votos, o que corresponde a 58,19% dos votos válidos no município distante 548 km de Fortaleza. A posse marca a continuidade da gestão que começou em 2021 e será estendida até 2028.

Saraiva tem 39 anos e declara à Justiça Eleitoral a profissão de médico. Já Vevé, de 34 anos, afirma ao TSE ser advogado.

O vereador Dorivan Amaro (PT) foi eleito por unanimidade como presidente da Câmara Municipal de Barbalha.

Confira a composição da Mesa Diretora da Câmara de Barbalha:

Presidente: Dorivan Amaro (PT)

Vice-presidente: Epitácio Cruz (Republicanos)

Primeiro Secretário: Alex Saraiva (PT)

Segundo Secretário: Marcus Alencar (Republicanos)

Com informações da rádio O POVO CBN Cariri