Léo Couto é eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza com voto contra de bolsonaristas

Foto: Fabio Lima Leo Couto foi eleito we já assumiu presidência da Câmara Municipal

O vereador Léo Couto (PSB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 1°, dia da posse dos vereadores e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Apenas uma chapa foi inscrita, como já havia sido combinado entre os parlamentares. Léo Couto ficará no posto por dois anos, no biênio 2025-2026.

Foram 37 votos favoráveis, em votação nominal. Toda a bancada do PL, que soma 5 vereadores, e o vereador Jorge Pinheiro (PSDB), também conservador, votaram contra.

O posto é tradição na família de Léo Couto. Ele é neto de Gerôncio Bezerra, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e deputado estadual, e filho de José Maria Couto, vereador por cinco mandatos e que também foi presidente da Casa por três oportunidades.

Ele foi eleito em 2020 para o primeiro mandato como vereador de Fortaleza, com 9.426 votos, sendo reeleito em 2024. Léo integra o grupo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Em 2018, ele atuou na Casa Civil, durante o governo de Camilo como governador.

Além de Léo, outros membros da mesa diretora foram eleitos por seus pares. O PDT do ex-prefeito José Sarto (PDT) ficou com dois espaços sendo Adail Júnior o 1° vice-presidente e Luciano Girão como 2° vice-presidente. O PDT será base de Evandro na Câmara. Marcos Paulo (PP), vereador eleito para o primeiro mandato será o 3° vice-presidente.

Já nas secretarias foi confirmada a participação de duas mulheres, Carla Ibiapina (DC), estreante na Câmara, na 1ª secretaria. A vaga chegou a ser oferecida para o PL, mas o partido não aceitou por decisão do deputado federal André Fernandes, presidente da legenda em Fortaleza e hoje principal político de oposição. Ana Aracapé (Avante) ficou com a 2ª secretaria. O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) ficou com a 3° secretaria.

Léo Couto agradece a Cid, Evandro e Camilo, cita alinhamento e projeta gestão

O vereador iniciou o discurso lembrando de pai e avô, ambos ex-presidentes da Câmara. "Além de tudo, além de poder fazer o melhor para nossa cidade, tem essa situação que me leva a um momento mais emocionante e mais intenso", afirmou.

O parlamentar afirmou que, apesar de ter uma trajetória política curta, apenas no segundo mandato, sua vida foi "respirar política 24 horas por dia". Ele lembrou também da companheira a deputada Juliana Lucena (PT) e, emocionado, disse que a "família é a base de tudo".

Ele também agradeceu aos vereadores por o eleger presidente da Câmara. "Os que votaram sim e os que votaram não. Nós somos uma casa plural, entendo o posicionamento político de todos os colegas. Podem ter certeza que todos terão o meu respeito e meu diálogo", afirmou.

Léo citou nominalmente e agradeceu a algumas lideranças políticas. O senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT). Ao mencionar o grupo, ele celebrou o alinhamento entre os poderes. "Fala-se muito na questão de hegemonia, mas temos a oportunidade de ter um alinhamento dos governos e, assim, conseguir ter projetos para melhorar a vida da população", disse.

O vereador disse que irá "cobrar muito o prefeito". "Somos uma casa independente", apontou. "Hoje iniciamos juntos uma nova Câmara Municipal de Fortaleza. Dividir essa responsabilidade com a Mesa Diretora é motivo de grande satisfação e motivação", ressaltou.

Confira como votaram os vereadores de Fortaleza

Sim

Adail Jr.



Adriana Almeida



Adriana Geronimo



Carla Ibiapina



Ana Aracapé



Benigno Júnior



Irmão Léo



Bruno Mesquita



Emanuel Acrízio



Erich Douglas



Professor Enilson



Eudes Bringel



Chiquinho dos Carneiros



Márcio Martins



Welington Saboia



Luiz Paupina



Marcel Colares



Marcos Paulo



Mari Lacerda



Michel Lins



Soldado Noelio



Paulo Martins



PPCell



Pedro Matos



Ronaldo Martins



Aglaylson



Apollo Vicz



Bá



Luciano Girão



Gardel Rolim



Germano He-Man



Jânio Henrique



Júlio Brizzi



Kátia Rodrigues



Léo Couto



Professor Toba



Não

Marcelo Mendes



Priscila Costa



Bella Carmelo



Inspetor Alberto



Jorge Pinheiro



Julierme Sena

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2025/26