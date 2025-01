Posse de vereadores em Fortaleza é marcada por manifestações contra e a favor de Bolsonaro

Foto: Fco Fontenele BELLA Carmelo puxou o coro "Bolsanaro 2026"

Manifestações a favor e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram a cerimônia de posse dos 43 vereadores de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Terceira vereadora mais votada de Fortaleza, Bella Carmelo (PL) foi a primeira do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a tomar posse e quebrou o protocolo na hora da assinatura de posse do mandato. Todos os parlamentares afirmam 'assim o prometo', confirmando o juramento de minutos antes, para então realizar a assinatura.

Bella, que concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, não se limitou à fala protocolar. "Assim o prometo, por Deus, pátria, família, liberdade, e é Bolsonaro 2026", disse a agora parlamentar, ao lado do marido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL).

Reeleito para mais quatro anos na Casa, quem também se manifestou no momento da assinatura foi o vereador Inspetor Alberto (PL). "Assim o prometo, Bolsonaro 2026", bradou. Logo na sequência, foi a vez do companheiro de partido, Julierne Sena. "Assim o prometo, o caminho é pela direita", afirmou.

Os outros dois vereadores eleitos pelo PL não fizeram referência a Bolsonaro. Marcelo Mendes limitou-se ao protocolar "assim o prometo", enquanto Priscila Costa, reeleita como a maior votação entre todos os vereadores, fez referência a Deus. "Confiando em Deus e na sua Justiça, assim o prometo", afirmou.

Petista traz contraponto

Na sequência das assinaturas, que seguiam em ordem alfabética, chegou a vez da vereadora Mari Lacerda (PT), eleita pela primeira vez. "Assim o prometo. Sem anistia para golpistas, Bolsonaro na cadeia", disse a petista.