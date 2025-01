Primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra toma posse e fala em realização de sonho

Foto: Assessoria/Thiago Sousa Posse de Glêdson Bezerra como prefeito de Juazeiro do Norte - 01.01.25

Primeiro prefeito a ser reeleito no município de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), foi empossado nessa quarta-feira, 1º, para mais quatro anos à frente do Executivo municipal, juntamente com o vice, Dr. Tarso Magno (Podemos), e os 21 vereadores eleitos em outubro passado.



O atual chefe do Executivo venceu a disputa no último dia 6 de outubro contra o deputado estadual Fernando Santana (PT). No pleito, o atual chefe do Executivo teve 83.514 votos, possuindo, assim 53,23% da preferência do eleitorado da maior cidade do Cariri. O petista, por sua vez, foi escolhido por 70.983 pessoas, equivalente a 45,21%.

Na chegada à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Glêdson falou à imprensa e enfatizou realizar um sonho ao entrar para a história da Cidade com uma inédita reeleição. "É algo indescritível com palavras. É, sobretudo, a realização de um sonho. Sempre pensei em fazer política, sem ajeitado, acabando com aquele provincianismo — que é comum, que não combinava com Juazeiro do Norte", falou.

O prefeito relembrou o período como vereador e destacou o desejo de continuar mudando a política do Munícipio, pois, segundo ele, práticas passadas eram maléficas à cidade.

"Eu fui vereador por três mandatos, e nesse período, eu sempre pedia que a gente pudesse fazer uma política com P maiúsculo. Sem arranjos, que tanto mal fizeram à nossa cidade. Quanto implantamos esse modo de fazer governança, muitos acharam que não ia dar certo", pontuou.

A campanha eleitoral em Juazeiro do Norte foi marcada por uma queda de braço entre as mais diversas forças políticas do Estado. Fernando Santana contou com o apoio maciço do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da educação, Camilo Santana (PT) e do ex-prefeito da cidade, Raimundão (MDB).

Glêdson, por sua vez, teve ao seu lado o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-deputado estadual e candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024, Capitão Wagner (União Brasil).

"De um lado, estávamos com a nossa candidatura, humilde, mas confiante que ia dar certo. Do outro lado, todas as forças políticas da história recente de Juazeiro. Quando saímos com a vitória, foi realização de um sonho", destacou.

Definição da Câmara Municipal

Outro momento importante desta quarta-feira em Juazeiro do Norte, foi a definição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026.

Vereador mais votado na eleição com 6670 votos, Felipe Vasques (Agir) foi escolhido por unanimidade como presidente da casa legislativa — o pleito foi de chapa única.

Felipe terá como 1ª e 2º vice-presidente a vereadora Pergentina (Pode) e Vinícius Duarte (PSD), respectivamente. Barbosa Neto (PT) assumirá como 1º secretário, Badu (Mobiliza), 2º, e Rita Monteiro (PSB), 3º.

Encontro com Elmano

Mesmo em lados opostos na política, o prefeito Gledson Bezerra (Podemos) e o governador Elmano de Freitas (PT) tiveram próximos de um encontro no último dia 20 de dezembro.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o político juazeirense revelou ter recebido convite do chefe do executivo do estado, mas que não conseguiria comparecer. "Eu estou muito ansioso para poder sentar com o nosso governador. Ele é o nosso governador, de todos os cearenses e juazeirenses.

"Eu preciso sentar com ele sobre as coisas de Juazeiro, me sinto lisonjeado com o convite, mas nesse final de ano, são muitos compromissos agendados e os voos daqui para Fortaleza estão impraticáveis”, disse.

O encontro entre os dois seria uma comemoração pelos dois postos de serviços da empresa Aec em Juazeiro do Norte, que tinha pretensão de encerrar o ano com 10 mil postos formais de trabalho ativo.

"Eu estive com o governador, nós participamos da assinatura do documento e hoje nós estamos conhecendo os louros do que foi plantado lá atrás", relembrou.



Com informações da rádio O POVO CBN Cariri