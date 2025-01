Roberto Filho, do PSDB, toma posse em Iguatu sem presença do ex-prefeito

Foto: Thiedo Henrique / Especial para O POVO Prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), junto ao seu vice, Francisco das Frutas

O prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), tomou posse nesta quarta-feira, 1º, em cerimônia realizada na antiga sede da Prefeitura do Município da região Centro-Sul do Estado, a 388 quilômetros de Fortaleza. Além dele, o vice, Francisco das Frutas (PSDB), foi empossado para os próximos quatro anos.

O evento não contou com o ex-gestor, Ednaldo Lavor (PSD), tanto no momento de empossamento dos vereadores, como do novo chefe do Executivo.

Roberto foi eleito para comandar Iguatu no último dia 6 de outubro. Na oportunidade, ele obteve 29.069 do votos, representando 49,29%. Em segundo lugar, ficou Ilo Neto (PT), teve 27.046, o que equivale a 45,86%.

No discurso de posse, ressaltou a democracia no município de Iguatu. "Obrigado, Deus, por esse momento, de estarmos todos reunidos. É um momento em que a democracia é respeitada. Vocês estão prestigiando um dia histórico para o nosso Iguatu", disse.

Além disso, criticou notícias falsas que, segundo ele, foram criadas. "Dizia-se por aí que Roberto Filho não seria diplomado. Dizia-se por aí que não seríamos empossados, e hoje, neste auditório, todos vocês foram testemunhas de que o povo venceu".

A eleição em Iguatu foi marcada por reviravoltas e desistências, marcando uma das eleições mais disputadas do Ceará. Em primeiro momento, chegaram a ter seis candidaturas em disputa, no entanto, o candidato do prefeito Ednaldo Lavor (PSD), Rafael Gadelha (PSD), retirou-se da disputa.

Neste cenário, a polarização tomou conta entre Roberto e Ilo. A diferença na apuração foi de menos de quatro pontos percentuais. Ilo contou com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da educação, Camilo Santana (PT).

Momento da cidade

Ao se despedir da Prefeitura, o ex-prefeito Ednaldo Lavor não compareceu à cerimônia de transmissão de cargo, que foi feita pelo ex-vice-prefeito, Frankilin Bezerra.

Além do pleito conturbado, a transição foi turbulenta. No último mês, os vencimentos salariais do serviço público, dentre eles, o 13º salário, estão atrasados. O funcionalismo está em estado de greve.

Mesa diretora da Câmara Municipal de Iguatu

Iguatu também conheceu a nova mesa diretora da Câmara Municipal da cidade, eleita em chapa única, de forma unânime. O presidente será Diego Gomes Felipe (Avante), para o biênio 2025-2026,. No terceiro mandato como vereador, Diego é aliado da nova gestão.

"Gostaríamos de agradecer a confiança que em nós está sendo depositada para gerir a Câmara Municipal de Iguatu para o Biênio 2025-26. Que Deus ilumine a Presidência e todos os membros da mesa diretora, para que possa ser realizado um trabalho eficiente", disse o novo dirigente da Casa.

Ele terá como vice-presidente Alysson Barreto (PSD); Cida de Gesser (MDB) na 1º secretaria; José Williamys de Alencar (PSDB) como 2º secretário e José Wellington Uchôa de Lima (PSB), como tesoureiro.

Ao todo, Iguatu elegeu 17 vereadores, sendo Dr. Zilfran (AGIR) o mais votado com 2.356, representando 3,98% do eleitorado iguatuense.

Com informações de Thiedo Henrique, de Iguatu, especial para O POVO