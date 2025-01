Roberto Pessoa toma posse como prefeito de Maracanaú pela quarta vez

Foto: Fransuilson Alves ROBERTO Pessoa (direita) e o vice Gerson Cecchini tomam posse na Prefeitura de Maracanaú

Roberto Pessoa (União Brasil) tomou posse como prefeito de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pela quarta vez nessa terça-feira, 1º. O vice-prefeito Gerson Cecchini (PT) também tomou posse. Solenidade foi realizada na Praça Durval Tomaz de Souza, localizada na frente da Prefeitura.

Líder do grupo político no poder há 20 anos, ele foi reeleito, em 6 de outubro, com 62,83% dos votos válidos, o que representa 86.976 votos.

Conforme o prefeito, o foco da gestão deve ser a "qualidade de vida do ser humano". A previsão é ampliar a quantidade de escolas em tempo integral e profissionalizantes. A meta, segundo ele, é dobrar o número de escola cívico-militares. Atualmente, são dez unidades.

Com relação à segurança, ele afirmou que "o município não pode enfrentar a violência do jeito que tá hoje, com o crime organizado".

"Ele (o município) tem que, pelo menos, dar informação. Nós vamos informar em tempo real o que acontece em Maracanaú. Temos 360 câmeras com alta qualidade de imagem para poder dar em tempo real para as autoridades tomarem providência", disse.

"É uma responsabilidade muito grande. Nós estamos já há 26 anos trabalhando juntos e, agora, como vice-prefeito do nosso líder maior que já está indo pro quarto mandato. Espero contribuir ainda mais por Maracanaú", afirmou Gerson Cecchini.

"Como o prefeito falou, a gente vai trabalhar muito no social, muito olhando para as pessoas. Eu vou ser secretário de finanças e orçamento novamente para contribuir com mais receita pro município para que a gente possa executar os projetos sociais que tem agora para frente esses quatro anos", acrescentou o vice-prefeito.

Antes da posse do poder executivo municipal, os 21 vereadores eleitos nas Eleições Municipais de 2024 foram empossados. O vereador reeleito Raphael Pessoa (MDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

"A gente fica com aquele sentimento de gratidão, com aquela responsabilidade de presidir uma casa tão importante que é o poder legislativo aqui da nossa cidade. Uma cidade que tem essa pujância no nosso Estado, que é o coração do distrito industrial", afirmou Raphael Pessoa.

Além do presidente, a Mesa Diretora foi composta da seguinte maneira: vice-presidente - Rafael Lacerda (Republicanos); 2ª Vice-presidente - Silvana Maciel (PT); 1° Secretário - Demir Peixoto (União Brasil); 2ª Secretária - Amanda Rodrigues (Mobilizar); 3° Secretário - Manoel Correia (PP); 1° Vogal - Júlio César Costa Lima (PSD); 2ª Vogal - Michele Rosa (PT).

"A gente tem a nossa independência, mas sempre nossa harmonia. E eu acredito que com muito diálogo a gente vai construindo políticas públicas na área da educação, da inclusão, do esporte, do lazer, do empreendedorismo, da empregabilidade", disse o vereador.

TSE

Roberto Pessoa declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tem patrimônio de R$ 13.826.010,70. Gerson Cecchini declarou R$ 730.274,85

Bastidores da posse

A solenidade, aberta ao público, foi realizada em praça no Centro do município. A estrutura montada fez a praça parecer um auditório, com enormes lustres e decoração pomposa. Espaço ficou lotado durante o evento.

O deputado federal José Airton Cirilo e o deputado estadual Júlio César Filho, ambos do PT, estiveram presentes na solenidade. O ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara (União Brasil), também esteve na posse.

A coletiva de imprensa com o prefeito foi realizada na sede da Prefeitura, localizada em frente à praça onde a solenidade aconteceu. Roberto Pessoa estava com familiares e aliados no local, antes de se encaminhar ao evento.

A cerimônia de posse durou mais

de duas horas

para finalizar.