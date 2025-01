Sem presença de Ivo, Oscar Rodrigues é empossado como prefeito de Sobral

Foto: Reprodução/Redes sociais Oscar Rodrigues foi empossado prefeito de Sobral

Oscar Rodrigues (União Brasil) foi empossado nesta quarta-feira, 1º, como prefeito de Sobral, distante 234 quilômetros de Fortaleza. Foram realizados duas cerimônias. A primeira, na Câmara Municipal, aconteceu logo após a posse dos vereadores e a eleição da nova Mesa Diretora. Foi empossada também a vice-prefeita Dra. Imaculada (MDB), que será secretária na gestão de Oscar. A segunda foi na sede da Prefeitura.

Em discurso, o novo prefeito pregou união. “Hoje só existe um partido. Este é o meu desejo, o partido é Sobral”, disse. Ele também celebrou a democracia. “A gente tem que festejar a democracia. A democracia é oportunizar pessoas de uma cidade a chegar a todos os níveis administrativos e legislativos do poder com sua vontade de servir. A democracia é uma das coisas lindas que se pode ter em um país”, ressaltou.

A fala incluiu ainda seus filhos. Ele falou com orgulho do prefeito de Umirim, Judson Rodrigues (PSB), que também tomou posse nesse primeiro dia do ano. Presente no local, Oscar mencionou seu outro filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), como “grande causador desse sucesso” e “uma das grandes lideranças em Brasília".

O prefeito lembrou das promessas de campanha e os compromissos que fez. “Como prefeito, quero cumprir todos aqueles compromisso, os hospitais que prometi, as empresas que prometi trazer para Sobral. As eleições passaram, mas a gente continua trabalhando em cima do foco. Vai haver muitas mudanças Sobral, mas mudanças para o bem”, apontou.

Ele negou que irá destruir projetos positivos do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB). “Não pensem que vou destruir, por exemplo, que o Ivo fez, uma bela construção para destruir e fazer outro para colocar meu nome. O que o Cid, o Veveu, o Leonidas, eu vou destruir e fazer outro para colocar meu nome. Jamais.”, disse. Oscar assume após 28 anos de hegemonia do grupo Ferreira Gomes, que indicara a ex-governadora Izolda Cela para sucessão de Ivo.

Horas depois houve a transmissão de cargo na sede da Prefeitura. Ivo não compareceu devido a uma suspeita de Covid-19. O nome dele foi recebido com vaias pela população presente. Apesar da ausência, ele enviou o livro de passagem de cargo assinado, formalizando a transição.

Oscar discursou novamente e, desta vez, apontou problemas da gestão anterior. Ele citou questões de infraestrutura, saneamento básico, saúde e economia. O prefeito pediu paciência e confiança à população para enfrentar os desafios herdados e agradeceu o apoio recebido durante sua campanha.

No evento, foram anunciados os secretários da gestão. Alguns já foram nomeados, outros terão de esperar a aprovação da reforma administrativa. Haverá aumento de pastas, segundo Oscar, "sem custos aos cofres públicos".

A cerimônia foi encerrada com aplausos, marcando o início de uma nova gestão em Sobral. Eleito em bloco de oposição aos Ferreira Gomes, Oscar apontou que espera contar com o governador Elmano de Freitas (PT).

“Quanto ao Governo do Estado, nós nunca tivemos nenhum problema, passei dois anos como deputado estadual e nunca tivemos nenhum problema. Logicamente, a cidade de Sobral está precisando de muita ajuda e nós vamos nos dirigir até o governador procurando soluções, afinal ele é governador de 184 cidades e Sobral não pode estar fora do mapa de atuação. Como ele é uma pessoa muito decente, acredito que ele vai nos atender para fazermos uma excelente gestão em Sobral”, ponderou.



Uma das prioridades deve ser a questão econômica. "Precisamos fomentar a economia, eu tenho dito nas entrevistas em geral, que tem um dado que a economia de Sobral está ruim. Muitas empresas quebrando, portas fechadas, muitas pessoas desempregadas na cidade", disse.

Com informações de João Victor Costa, direto de Sobral, especial para O POVO

Bastidores da posse

> A posse foi acompanhada por muitos apoiadores e moradores de Sobral, que até ocuparam a praça em frente à Câmara Municipal. Carros de som animavam o ambiente.

> Oscar Rodrigues citou novamente que espera que o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), seja governador do Ceará.

> O prefeito citou ainda figuras conhecidas na política de Sobral: Cid e Ciro Gomes

> Sobrinho de Oscar, o presidente da Câmara, vereador Chico Joia, agradeceu à população por mandar o ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) "para outra cidade".

> O prefeito chegou à cerimonia de posse ao som de "Y.M.C.A.", sucesso do grupo Village People.