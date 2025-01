Sobrinho do prefeito, Chico Joia Jr. é eleito presidente da Câmara de Sobral

Foto: Reprodução/ Instagram Com 13 votos, vereador Chico Joia Júnior foi eleito presidente da Câmara Municipal de Sobral

O vereador Chico Joia Júnior (União Brasil) foi eleito como presidente da Câmara Municipal de Sobral nesta quarta-feira, 1°, dia em que aconteceu a posse dos 21 vereadores e do prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil). Duas chapas disputaram, um embate entre aliados do novo chefe do Executivo e do bloco do ex-gestor Ivo Gomes (PSB).

O vereador é sobrinho de Oscar Rodrigues e filho do ex-vereador de Sobral Chico Joia. Foram 13 votos favoráveis à chapa liderada por Chico Joia Júnior, enquanto a que tinha Ajax Cardozo (PSB) como candidato à presidente teve 8. Inicialmente, apenas uma chapa ia concorrer, mas o grupo político de PSB e Podemos, com apoio da federação PT, PV e do PCdoB decidiu abrir disputa.

No dia 16 de dezembro, foi subscrita por nomes do União Brasil, MDB e do próprio PSB, a composição da chapa que tem Chico Joia Júnior como candidato à presidência. Foram 10 de vereadores, além dos 5 na composição da mesa.

Chama a atenção a presença de um vereador do PT, Antônio José Romano, na composição da chapa. Ele é candidato para a segunda secretaria. Até aquele momento, no dia 16, só uma chapa tinha sido inscrita.

A situação mudou na segunda-feira, 30, quando outra chapa foi apresentada, após mobilização do bloco que apoiou a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB), que acabou derrotada por Oscar na disputa pela Prefeitura de Sobral. Apesar de Ajax Cardozo ser filiado ao PSB, vereadores do partido votaram em Chico Joia Júnior.

Em seu discurso, o vereador agradeceu aos seus familiares e se emocionou ao mencionar o pai. Ele também mencionou o tio e o primo, o deputado Moses Rodrigues (União Brasil). "(Oscar) Líder comprometido com o desenvolvimento da nossa cidade e grande exemplo de empreendedorismo e gestão. Em nome deles, agradecer à família Espindola Rodrigues", afirmou.

Ele ressaltou que quer uma Câmara mais eficiente. "Durante nossa gestão seremos guiados por pilares que refletem nosso valores e nossas metas para o bem de cidade. A inovação e a modernização dos processos legislativos estarão no centro das nossas ações", disse ainda.

Confira a chapa eleita em Sobral

- Presidente: Chico Júnior (União Brasil)

- 1° vice-presidente: Francisca Ribeiro Aguiar (PSB)

- 2° vice-presidente: Francisco Laerte Carneiro (MDB)

- 1° secretário: José Johnson Lima (União Brasil)

- 2° secretário: Antônio José Romano (PT)



Votos na chapa 1

- Mário Vicktor (União Brasil)

- Pastor Laerte (MDB)

- Sidcley Filho (União Brasil)

- Hermenegildo Neto (MDB)

- Dr. Quariguasi (União Brasil)

- Johnson Lima (União Brasil)

- Fransquinha do Povo (União Brasil)

- Micheline Ibiapina (União Brasil)

- Chico Júnior (União Brasil)

- Romano (PT)

- Socorrinha Brasileiro (PSB)

- Zé Vytal (União Brasil)

- Marlon Sobreira (PSB)

Votos da chapa 2

- Karine Ribeiro (PSB)

- Pâmela Nara (Podemos)

- Ajax Cardozo (PSB)

- Juninho do Povo (Podemos)

- Camilo Motos (PSB)

- Paulão (PSB)

- Aleandro Linhares (PSB)

- Carlos do Calisto (PSB)