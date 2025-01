Evandro anuncia dirigentes de AMC e mais órgãos

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou os titulares de 10 órgãos e serviços da gestão. Entre os indicados está o vereador Wellington Sabóia (Podemos), que volta para a função no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon). Foi indicado também Artur Bruno (PT), que até então era assessor no governo estadual. e irá para o Instituto de Pesquisa e Planejamento.

Há dois membros da equipe de transição. Indicado para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Luiz Sérgio Menezes da Costa é nome que Evandro já conhecia da Assembleia Legislativa (Alece). Luís era diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Casa.

Única mulher a integrar a equipe de transição além da coordenadora, a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), Laila Freitas e Silva era coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia.

O anúncio também contemplou Selma Nunes, que será gestora da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde (Fagifor). Ela é esposa do deputado estadual De Assis Diniz (PT). (Júlia Duarte)