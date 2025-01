Evandro extingirá secretaria que coordena Regionais e dará mais poder às "prefeiturinhas"

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que extinguirá a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e dará mais poder aos secretários das 12 regionais da Capital. Para Leitão, as secretarias executivas das regionais hoje funcionam como ouvidorias apenas. As Regionais serão subordinadas diretamente ao secretário de Governo, Júnior Castro (PT).

"As pessoas não querem ser secretárias executivas das regionais porque elas servem efetivamente com ouvidorias. Nós temos que emponderar, são elas que sabem quais são os problemas que existem nas regionais".

Evandro afirmou que os titulares de cada uma das 12 pastas terão autonimoa e orçamento. "Nós iremos cobrar os nossos secretários, nós iremos cobrar a limpeza, nós iremos cobrar a capinação, nós iremos cobrar a troca de luminária. Para isso, nós temos de ter como secretários executivos dessas regionais pessoas que tenham essa capacidade, capacidade de trabalho e capacidade de execução sobre o orçamento", explicou.

A mudança deverá ocorrer efetivamente na reforma administrativa. "Na reforma administrativa que nós iremos enviar para a Câmara Municipal, nós iremos extinguir a Seger e as regionais estarão vinculadas diretamente à Secretaria de Governo, ao secretário Júnior (Castro). Nós iremos criar uma coordenação, no sentido de que essa coordenação possa dialogar, conversar com todos os secretários regionais".

Quando foram criadas, em 1997, pelo então prefeito Juraci Magalhães, as Regionais tinham muito poder e autonomia, o que projetou politicamente muitos dos secretários. Com o tempo, as pastas gradualmente perderam poder, ainda com Juraci e depois com os prefeitos que se seguiram.

"Iremos emponderar todas as secretarias regionais, nosso conceito de secretarias executivas regionais é um conceito onde essas secretarias elas possam efetivamente estar executando ações e não estar servindo como mera ouvidoria", acrescentou Evandro.

O orçamento da Seger será registribuído entre as regionais, adiantou o prefeito. "Nós iremos pactuar com os secretários para que a gente possa dividir esse orçamento da Seger de forma onde todos possam estar sendo contemplados".

Nas últimas horas de 2024, Evandro anunciou os titulares das Regionais: Antônio Alves Filho, o Conin (PT) na 1, George Lima (Solidariedade) na 2, Edilardo Eufrásio (MDB) na 3, Osmar Baquit (PDT) na 4, Jovanil Oliveira (PT) na 5, Alexandre Medeiros na 6, Francisco Ibiapina na 7, Bá (PSB) na 8, Vanessa Lima (Republicanos) na 9, Márcio Martins (União Brasil) na 10, Júlio Costa na 11 e Adams Gomes (PSD) na 12.