Capitão Wagner assume Secretaria de Finanças em Pacajus

Capitão Wagner (União Brasil) assumiu o cargo de secretário de Administração e Finanças de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O candidato derrotado na corrida pela Prefeitura de Fortaleza foi anunciado em dezembro como secretário do prefeito Edilson das Casas (União Brasil).

Nesta sexta-feira, 3, Wagner postou em suas redes sociais um vídeo chegando para trabalhar e conversando com pessoas da cidade. "Iniciando os trabalhos em Pacajus. Com garra, força e coragem, vamos transformar essa cidade", legendou.

Sobre a indicação do vereador reeleito Márcio Martins (União Brasil), aliado de Wagner, para secretário da Regional 10 de Fortaleza, na gestão Evandro Leitão (PT), o Capitão Wagner disse que a a decisão "foi pessoal" e "nada tem a ver com o posicionamento do União Brasil, que é de oposição".

"Assim como aconteceu na esfera estadual, vamos respeitar a posição do parlamentar", disse Wagner em nota ao O POVO o ex-deputado federal.

Márcio Martins apoiou Wagner no primeiro turno da eleição para prefeito de Fortaleza e, no segundo turno, apoiou André Fernandes (PL) contra Evandro Leitão.

No lugar de Martins, assimiu como suplente na Câmara Renê Pessoa (União Brasil), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. (Colaborou Rogeslane Nunes, especial para O POVO)