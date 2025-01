Evandro diz que Sarto deixou dívida na Prefeitura de quase R$ 2 bilhões

Foto: Samuel Setubal EVANDRO Leitão ao comandar primeira reunião de secretariado

A equipe do prefeito Evandro Leitão (PT) ainda faz as contas e avalia a situação encontrada na Prefeitura. O novo chefe do Poder Executivo municipal estima que a dívida pública do Município de Fortaleza, deixada pela administração do ex-prefeito José Sarto (PDT), chegará próxima da marca de R$ 2 bilhões, a serem pagos ainda em 2025.

O cálculo, segundo o petista, leva em conta operações de crédito e despesas relacionadas a pagamentos de fornecedores, cooperativas e outros serviços.

"R$ 1 bilhão só com operações de crédito para esse ano, que deixemos bem claro. Nós temos fornecedores, temos cooperativas, profissionais de saúde. Enfim, temos esse número, que ainda está sendo finalizado pela equipe de transição, mas esse número vai ultrapassar, contando com as operações de crédito, mais de 1,5 bilhão. Vai chegar próximo dos R$ 2 bilhões, sem sombra de dúvidas", disse Evandro.

As declarações foram feitas durante entrevista coletiva, nessa sexta-feira, 3, na primeira reunião de secretariado da Prefeitura de Fortaleza no atual mandato, no Paço Municipal, no Centro. Evandro falou sobre planejamento desde o início e anunciou que deverá realizar uma reunião com a equipe econômica no início da semana que vem.

"O que temos que fazer é nos planejarmos e para isso será importante essa primeira reunião que estamos fazendo. Uma reunião de alinhamento, onde iremos socializar aquilo que nós queremos e desejamos. Nossos comportamentos que teremos com a população", pontuou.

E complementou: "Especificamente sobre o planejamento financeiro, posso dizer que teremos uma reunião com a equipe econômica, com o secretário de Finanças, com a secretária de Planejamento, no sentido de que possamos dialogar, até segunda-feira".

Nessa sexta-feira, Evandro reuniu secretários para um primeiro momento de diálogo e apresentação. A maioria dos gestores ainda está chegando às pastas e situando-se das respectivas realidades de cada pasta.

Durante o processo de transição em Fortaleza, a equipe do prefeito reclamou bastante da falta de dados concretos a serem repassados pelos representantes do então prefeito Sarto. Havia queixas de informações não apresentadas e orientações para buscar no Portal da Transparência coisas que não eram encontradas quando a consulta era feita. Conforme os representantes de Evandro, os encontros serviam mais para divulgação de realizações pela gestão que se encerrou.

A equipe de transição de Evandro foi coordenada pela vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e alguns dos integrantes foram indicados para cargos na nova gestão municipal.

Um relatório dos trabalhos da transição deve ser divulgado no próximo dia 10 de janeiro, quando a equipe da atual gestão deve publicizar um diagnóstico completo da situação da Prefeitura em diversas áreas.

Apesar das dívidas, a primeira atitude de Evandro foi enviar à Câmara projeto para acabar com a Taxa do Lixo, o que deve representar uma redução de arrecadação em torno de R$ 140 milhões.

De antemão, a comunicação do ex-prefeito Sarto negou a acusação de Evandro sobre a situação financeira encontrada na Prefeitura. Sarto deve se pronunciar sobre as declarações do atual prefeito.