Evandro manda reavaliar extinção de áreas verdes no fim da gestão Sarto

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que a equipe avalia série de projetos que extinguiu ou enfraqueceu a proteção ambiental em diversos bairros. Os projetos foram votados na Câmara Municipal e sancionados pelo então prefeito José Sarto (PDT) no apagar das luzes de 2024.

A poucos dias do fim da legislatura passada, vereadores resgataram uma série de projetos que promoviam alterações nessas áreas. No último dia 28, a três dias do fim do mandato como prefeito, José Sarto (PDT) sancionou três leis complementares que extinguiram áreas verdes em 10 bairros.

Nessa sexta-feira, 3, Evandro disse ter solicitado reavaliação das medidas ao novo secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, João Vicente Leitão.

"Já pedi, inclusive, para o meu secretário da Seuma, para reavaliar todas as áreas e mensagens aprovadas no fim de 2024. Não quero antecipar, não quero estar dizendo que vamos revogar essas leis, não é isso. Eu apenas pedi para serem avaliadas no sentido de que a gente possa ter um juízo melhor sobre todas essas mensagens".

Questionado sobre a possibilidade de enviar mensagens revogando as medidas, após a reavaliação, Evandro acenou positivamente. "Se necessário for (revogar), sim".