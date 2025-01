Léo Couto anunciará comissões e data para votar fim da Taxa do Lixo

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), informou que anunciará até a próxima segunda-feira, 6, os integrantes das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento da Casa, onde a mensagem da revogação da Taxa do Lixo será analisada, e também a data da sessão extraordinária, quando votarão o fim da cobrança.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o vereador afirmou que ainda está entendendo os funcionamentos da Câmara e se reunindo com a equipe para garantir celeridade à tramitação.

"Hoje (ontem) é o segundo dia (como presidente), nós estamos ainda nos apropriando de toda a parte administrativa da Câmara, nesse momento a minha equipe está em reunião com todos os setores para a gente dar celeridade, até porque nós temos que formar pelo menos a CCJ e a Comissão de Orçamento para ser apreciada essa mensagem e ela voltar para o plenário e os vereadores discutirem essa matéria", declarou.

"Até segunda-feira (6), eu estou anunciando tanto os componentes dessas duas comissões quanto a data exata para a gente convocar a (sessão) extraordinária", completou.

Na quinta-feira, 2, o prefeito Evandro Leitão (PT), no primeiro ato administrativo, entregou em mãos a Léo Couto a mensagem extinguindo a cobrança da Taxa do Lixo, o que foi uma das principais promessas de campanha.

O parlamentar destacou positivamente a pluralidade da Câmara e afirmou ser o momento de unir a cidade. Ele defendeu também relação respeitosa com a oposição.

"Nós temos uma pluralidade muito grande. Nós temos todos os setores da sociedade. Por exemplo, a gente tem o Psol que faz às vezes alguma oposição ao prefeito até com relação a questão ambiental, mas que a gente entende", disse.

Ele prosseguiu: "Sempre tive um diálogo muito bom com todos do PL, mas a gente entende a liberdade política e ideologia de cada um, mas a oposição é importante. Eu agradeci inclusive os votos tanto sim, da situação dos vereadores do PDT também. Acho que o momento agora é unir a cidade. Respeitar a oposição desde que seja uma oposição respeitosa e que traga proposições para realmente incrementar os projetos. Às vezes o que falta muito é diálogo e diálogo nessa gestão não vai faltar", completou.

O vereador disse ainda que irá trabalhar "fortemente" para ter opções de mudança da sede do Legislativo da Capital, atualmente localizado no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante.

Uma das opções, disse, é levar a Casa para o Centro de Fortaleza. Ele adiantou que tem dialogado com o prefeito sobre o processo de revitalização de pontos da região.