Prefeito de Juazeiro vai a evento com Elmano mostrar que quer parceria

Foto: FÁBIO LIMA GLÊDSON Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, cumprimenta o governador Elmano de Freitas

Após desencontros, o prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), participou de solenidade nessa sexta-feira, 3, com o governador Elmano de Freitas (PT). No evento, foram assinadas liberações para obras de saneamento em 17 municípios marcou o reencontro entre os dois.

O rápido momento público pode ter sido um primeiro passo para uma pacificação de uma relação que azedou nos últimos tempos, com troca de farpas públicas, cancelamento de reuniões, mágoas e críticas de ambas as partes.

"Fiz questão de estar aqui para deixar muito claro que não vou 'arredar pé' da necessidade de aproximação da Prefeitura de Juazeiro do Norte com o Governo do Estado do Ceará. Recebi o convite gentilmente do (secretário de Articulação Política) Nelson Martins apenas ontem (quinta), às 9 horas, aí com toda a dificuldade de voo, tendo que cancelar a agenda de ontem e a de hoje, mas fiz questão de derrubar toda a agenda para estar aqui hoje e deixar claro que nós queremos essa aproximação institucional", disse o prefeito, após o evento.

O contato com Elmano foi rápido, apenas no momento da assinatura da obra, mas serviu para o prefeito dar seu recado. "Ali, rapidinho por ocasião da assinatura do contrato da ordem de serviço, eu já disse a ele que quero ter um encontro pessoalmente. Ele tem sido muito receptivo de público, como vocês perceberam, e disse que em breve nós vamos ter um contato pra gente tratar sobre as questões importantes da nossa cidade" explicou ao O POVO.

Bezerra comemorou a liberação de R$ 88 milhões para esgotamento sanitário no Município, aproveitando a estada na Capital para conversar reservadamente com Nelson Martins. "Foi uma conversa mais de boas-vindas. Marcamos um reencontro para 16 de janeiro e ele vai receber as nossas demandas e depois vai marcar com o governador. O próprio Elmano disse que, no início de fevereiro, vai receber os prefeitos", adiantou.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Glêdson Bezerra não escondeu que ficou magoado com o afastamento do Governo do Estado. "Acredito que vou carregar (mágoa) para o resto da vida, mas nada que possa atrapalhar uma relação institucional. Somos humanos, não gostei a forma como aconteceu a nossa relação, pois nós tínhamos um compromisso. Fiquei muito triste em não ter tido a contrapartida daquilo que nós concordamos, compactuamos e não foi cumprido", afirmou.

O prefeito afirmou que dará prioridade, na reunião com o secretário Nelson Martins, para tentar destravar os convênios já firmados anteriormente com o Governo do Estado.

"Nós temos três convênios com o Governo do Estado. Os três estão travados há quase dois anos", cobrou.

Os convênios são para construção do centro administrativo da Prefeitura, para calçamento do bairro Campo Alegre, onde há intenção de construir um centro industrial, e para construções de obras históricas, como o Memorial Padre Cícero, prédio mais emblemático de Juazeiro ao lado da estátua do Padre Cícero.

Recentemente, Elmano reclamou por Glêdson não comparecer a agenda conjunta que teriam e disse que a obra do Museu Padro Cícero será concluída com ou sem a parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Bezerra respondeu ainda sobre como imagina que será a relação com deputado estadual Fernando Santana (PT), candidato derrotado por ele na última eleição, que assumirá a Secretaria de Recursos Hídricos.

"Uma vez superada essa questão eleitoral, espero que ele, na condição de secretário de governo — ou no exercício do mandato — que ele possa trabalhar pela cidade de Juazeiro do Norte, que a gente possa se aproximar, institucionalmente falando. Político-eleitoral, eu acho que não mais, mas institucionalmente sim".