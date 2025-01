Prefeito envia fim da Taxa do Lixo e libera estacionamentos

Numa das primeiras ações após a posse como prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil) encaminhou à Câmara Municipal, em 2 de janeiro, projeto de lei para extinguir a Taxa do Lixo, implementada na administração anterior, de Ivo Gomes (PSB). O fim da cobrança foi promessa de campanha.

Na sexta-feira, 3, Oscar foi às ruas do centro começar a cumprir outra promessa eleitoral. Ele retirou jarros com plantas de locais onde o estacionamento era proibido. O prefeito pintou meios-fios para sinalizar que veículos estão liberados para parar ali. O prefeito anuncia esta como a primeira ação para ajudar a economia.

As plantas foram instaladas pela gestão anterior, de Ivo Gomes, como parte do projeto urbanístico do centro. Em vídeo publicado nas redes sociais, Oscar disse considerar Sobral em decadência econômica.

"Nós ganhamos as eleições tendo dois focos, um deles foi a economia de Sobral que tem que ser melhorada, que tem que ser melhorada, que nós achamos que Sobral está em decadência comercial, industrial e econômica".

Ainda segundo o prefeito, as plantas que impediam o estacionamento de veículos seriam responsáveis por afastar os clientes do centro, prejudicando a economia local.

"Então os dois focos (da gestão), são saúde e economia, este ponto é o ponto inicial que nós queremos dar para melhorar o comércio e a economia de Sobral".

O POVO procurou a assessoria do prefeito para comentar as ações. A matéria será atualizada quando houvwer retorno.