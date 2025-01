Quais partidos e líderes políticos têm espaço na Prefeitura de Fortaleza com Evandro

Foto: FCO FONTENELE Posse do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, dos vereadores e da mesa diretora da Câmara Municipal

A equipe de Evandro Leitão (PT) foi composta de pessoas da estrita confiança do prefeito nas funções mais sensíveis e estratégicas. Nas áreas que mais afetam a administração, os escolhidos são predominantemente técnicos. Nas demais funções, o prefeito teve de atender às composições políticas de antes, durante ou até depois da eleição.

O PT tem os espaços mais consideráveis. São pelo menos dez indicações que atendem a diferentes correntes da legenda. Desde petistas históricos até pessoas que não são filiadas, mas estão no espectro de influência do partido.

Um dos secretários é o próprio presidente do PT, Antônio Alves Filho, o Conin. Ele é do grupo do deputado federal José Guimarães, assim como Fátima Bandeira. Jonas Dezidoro é aliado do deputado federal José Airton Cirilo. Artur Bruno é ele próprio tradicional petista de vários mandatos.

Júlio Brizzi atende a bancada de vereadores e abre espaço para o suplente Dr. Vicente. Selma Nunes é casada com o deputado estadual De Assis Diniz. Jovanil Oliveira já assumiu como suplente de vereador.

Há ainda Júnior Castro, secretário de Governo que se filiou recentemente e está na cota pessoal do prefeito. André Barbosa e Helena Barbosa são próximos a figuras públicas do partido e atuaram nos governos Camilo Santana e Elmano de Freitas.

Depois do PT, o partido mais contemplado é o PSD da vice-prefeita Gabriella Aguiar e que tem como principais líderes o pai dela, Domingos Filho, ele próprio recém-nomeado secretário do Desenvolvimento Econômico do governo Elmano, e o deputado federal Luiz Gastão. A legenda ficou com pelo menos quatro secretarias, o comando da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), além da liderança do prefeito na Câmara. A conta de secretários inclui Eudes Bringel, da cota pessoal de Evandro.

A seguir, a força política com maior presença na Prefeitura é o grupo do senador Cid Gomes (PSB), que chegou a estar estremecido com a base de Camilo, Elmano e Evandro. O grupo segue dividido entre PSB e PDT — os deputados estaduais pedetistas devem migrar em PSB e os deputados federais provavelmente só em 2026.

Método que tradicionalmente usa ao fazer indicações de aliados, Cid atendeu às bancadas. Emplacou no governo Evandro a vereadora Bá (PSB), o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) e o deputado federal Idilvan Alencar (PDT). Todos eles abrem espaços para suplentes aliados nas bancadas. Os deputados, porém, devem ficar na gestão apenas até o ano que vem, caso queiram concorrer novamente aos respectivos mandatos.

O grupo de Cid ainda é contemplado com a indicação de um filiado ao PSD. Adams Gomes é filho de Tin Gomes (PDT), que, além de ter o filho na gestão, ainda poderá assumir o mandato de deputado estadual, como suplente, em função das nomeações de correligionários para a Prefeitura e para o Governo do Estado.

A equipe de Evandro ainda contempla o Republicanos de Chiquinho Feitosa e o PP de Zezinho e AJ Albuquerque, ambos com ao menos duas pastas, cada. O MDB de Eunício Oliveira tem pelo menos uma pasta, Assim como forças que aderiram a Evandro no 2º turno, caso do PDT raiz, liderado pelo deputado federal André Figueiredo, o Solidariedade de George Lima e o PRD. O Avante apoiou majoritariamente André Fernandes (PL) no 2º turno, mas Marcelo Lemos foi do grupo que ficou com Evandro e ganhou cargo.

E mesmo quem declarou apoio a Fernandes no 2º turno foi atendido pelo prefeito, em nome da composição política. Caso dos vereadores Wellington Sabóia (Podemos) e Márcio Martins (União Brasil), este último ligado a Capitão Wagner.



Nas indicações pessoais, Evandro buscou pessoas que já trabalham com ele na Assembleia Legislativa, alguns que vêm desde o tempo que ele foi secretário do governo Cid Gomes, há mais de dez anos, e mesmo um grupo de aliados que vêm da época da direção do Ceará. Entre as áreas que puxou para si, além dos auxiliares mais próximos, cargos sensíveis, como Meio Ambiente (Seuma), Autarquia de Trânsito (AMC) e Agência de Ficalização (Agefis).

Para setores como Saúde, Segurança, Finanças, Infraestrutura e Conservação e Serviços Públicos, as escolhas foram predominantemente técnicas.

Vínculos da equipe de Evandro Leitão

Diretamente a Evandro Leitão

Secretário de Governo, Júnior Castro (PT)

Júnior Castro (PT) Chefe de gabinete, Eudes Bringel (PSD)

Eudes Bringel (PSD) Coordenador especial da Articulação Política, Tibério Burlamaqui

Tibério Burlamaqui Procurador-geral do Município, Hélio Leitão

Hélio Leitão Controladoria e Ouvidoria do Município, Silvia Correia Vidal

Silvia Correia Vidal Secretário do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente Leitão

João Vicente Leitão Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Luiz Sérgio Menezes da Costa

Luiz Sérgio Menezes da Costa Central de Licitações, Laila Freitas

Laila Freitas Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Guilherme Magalhães

Técnicos

Secretário das Finanças, Márcio Cardeal

Márcio Cardeal Secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro

Carolina Monteiro Secretária da Saúde, Socorro Martins: era presidente do PSDB em Santa Quitéria, mas teve de se desfiliar ao ser escolhida secretária da Saúde

Socorro Martins: era presidente do PSDB em Santa Quitéria, mas teve de se desfiliar ao ser escolhida secretária da Saúde Segurança Cidadã, coronel Márcio Oliveira: foi candidato a prefeito do município natal, Itapiúna, pelo Agir

coronel Márcio Oliveira: foi candidato a prefeito do município natal, Itapiúna, pelo Agir Secretário da Infraestrutura, André Daher: foi secretário da gestão Vítor Valim (PSB) em Caucaia

André Daher: foi secretário da gestão Vítor Valim (PSB) em Caucaia Secretário de Conservação e Serviços Públicos, Francisco José de Abreu Machado: servidor da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Francisco José de Abreu Machado: servidor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Secretária do Turismo, Denise Carrá: vinculada às administrações do grupo de Cid Gomes, Camilo Santana e Elmano de Freitas

Denise Carrá: vinculada às administrações do grupo de Cid Gomes, Camilo Santana e Elmano de Freitas Instituto Dr. José Frota, Riane Azevedo

Riane Azevedo Instituto de Previdência do Município (IPM), Aline Vilar

Aline Vilar Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas: com experiência em gestões em Itapipoca, no Governo do Estado e na própria Etufor

Ligados ao PT

Regional 1, Antônio Alves Filho, o Conin: presidente do PT Ceará, ligado ao deputado federal José Guimarães

Antônio Alves Filho, o Conin: presidente do PT Ceará, ligado ao deputado federal José Guimarães Secretária das Mulheres, Fátima Bandeira: ligada a Guimarães

Fátima Bandeira: ligada a Guimarães Secretário do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), Jonas Dezidoro: ligado ao deputado federal José Airton Cirilo

Jonas Dezidoro: ligado ao deputado federal José Airton Cirilo Secretário da Juventude, Júlio Brizzi: recentemente filiado, egresso do PDT. Era ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio, com quem rompeu

Júlio Brizzi: recentemente filiado, egresso do PDT. Era ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio, com quem rompeu Secretária da Cultura, Helena Barbosa: técnica com atuação nos setores culturais próximos ao PT

Helena Barbosa: técnica com atuação nos setores culturais próximos ao PT Secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa: ligado a Camilo Santana (PT)

André Barbosa: ligado a Camilo Santana (PT) Regional 5, Jovanil Oliveira

Jovanil Oliveira Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno: ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-vereador do PT, recentemente foi assessor político do governo Elmano de Freitas (PT)

Artur Bruno: ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-vereador do PT, recentemente foi assessor político do governo Elmano de Freitas (PT) Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde (Fagifor), Selma Nunes: casada com o deputado estadual De Assis Diniz

PSD

Secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar: vice-prefeita, filha da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, e do secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho, ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa. É irmã do deputado federal Domingos Neto

Gabriella Aguiar: vice-prefeita, filha da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, e do secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho, ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa. É irmã do deputado federal Domingos Neto Secretário da Proteção Animal, Apollo Vicz: militante da causa animal, afastou-se do deputado federal Célio Studart (PSD)

Apollo Vicz: militante da causa animal, afastou-se do deputado federal Célio Studart (PSD) Regional 12, Adams Gomes: filho do ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT)

Adams Gomes: filho do ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT) Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Germana Silva dos Santos, casada com Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro na Câmara Municipal

Germana Silva dos Santos, casada com Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro na Câmara Municipal Líder na Câmara Municipal, vereador Bruno Mesquita

Ligados a Cid Gomes

Secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), deputado federal: aliado de Izolda Cela

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal: aliado de Izolda Cela Regional 4, Osmar Baquit (PDT): próximo a Evandro Leitão, é deputado estadual há sete mandatos

Osmar Baquit (PDT): próximo a Evandro Leitão, é deputado estadual há sete mandatos Regional 8, Bá (PSB): é vereadora e teve apoio de Cid Gomes

Republicanos

Secretário do Esporte e Lazer, Anderson Pinheiro: ligado ao deputado estadual David Durand e ao vereador Ronaldo Martins

Anderson Pinheiro: ligado ao deputado estadual David Durand e ao vereador Ronaldo Martins Regional 9, Vanessa Lima: bispa, casada com o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

PP

Secretário do Desenvolvimento Econômico, Antônio José Mota: ligado ao deputado federal AJ Albuquerque (PP). É filho do ex-governador Gonzaga Mota

Antônio José Mota: ligado ao deputado federal AJ Albuquerque (PP). É filho do ex-governador Gonzaga Mota Regional 11, Júlio Costa: ligado a Zezinho Albuquerque (PP)

PDT

Regional 7, Francisco Ibiapina: ligado ao deputado federal André Figueiredo

MDB

Regional 3, Edilardo Eufrásio: ligado ao deputado federal Eunício Oliveira

Solidariedade

Regional 2, George Lima: presidente do Solidariedade em Fortaleza, exerceu mandato como suplente de deputado estadual

Ligado a Acilon Gonçalves

Regional 6, Alexandre Medeiros: ligado ao prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD)

Podemos

Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), Wellington Sabóia, vereador eleito pelo Podemos

Avante

Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), Marcelo Lemos: vereador por dois mandatos, é primeiro suplente do Avante. Foi secretário da Regional 5 no primeiro mandato de Roberto Cláudio. Foi articulador político da Prefeitura de Caucaia na gestão de José Gerardo Arruda e assessor da então deputada Inês Arruda na Assembleia Legislativa, e chefe de gabinete do ex-vereador José do Carmo na Câmara Municipal de Fortaleza.

