Novo secretário projeta aumento do número de guardas armados

Foto: Samuel Setubal CORONEL Márcio Oliveira na primeira reunião do secretariado do prefeito Evandro Leitão

Novo secretário da Segurança Cidadã da Prefeitura de Fortaleza, coronel Márcio Oliveira sinalizou as diretrizes para a área na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), com destaque para a nova forma de atuação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Coronel Oliveira projeta aumento do número de guardas municipais autorizados a usar arma de fogo.

O secretário considera suficiente o efetivo atual. "A GMF, proporcionalmente às capitais do país, encontra-se com efetivo satisfatório e a gente pretende aliar isso às estratégias que a gente tem, melhorar a matriz de operacional. Sem dúvida, tenho certeza que vai fazer um efeito mais acentuado e visto pela população", explicou.

O secretário destacou os novos profissionais convocados recentemente. "A gente está recebendo agora mais agentes para Guarda Municipal, foram nomeados 508. A gente vai, logo que tomarem posse em definitivo, aumentar o poderio ostensivo da Guarda Municipal e a gente pretende fazer uma matriz operacional que dê uma visibilidade maior à GMF e possa levar às pessoas de Fortaleza uma segurança mais aproximada", acrescentou.

Para o coronel, é natural que o aumento do efetivo também aumente o uso de armas de fogo na Guarda. "A partir do momento em que você aumenta a capacidade de operacional em algumas inspetorias que têm essa permissão para usar a arma, é lógico que também você, paralelamente a isso, vá também aumentar esse poderio armado. Mas, com muita responsabilidade. Há um curso que tem de ser feito, autorização da Polícia Federal, compra de armamento. É algo que tem de fazer com bastante cautela, com bastante prudência, para que a gente possa aumentar a pressão operacional, ostensiva, preventiva principalmente e, com responsabilidade".

O novo secretário explicou que seguirá as diretrizes traçadas pelo prefeito Evandro Leitão no plano de governo, com ênfase à integração com as forças de segurança.

"É muito importante melhorar a matriz operacional da Guarda, levar a GMF a ações de proximidade com as comunidade. Isso é muito importante, porque aumenta a segurança real do cidadão, melhora também os índices (de violência). Toda a contribuição que a Guarda Municipal, a Secretaria da Segurança municipal puder dar às outras instituições para que a gente melhore, leve uma sensação real de segurança ao cidadão e contribua com a redução dos índices, a gente vai fazer", afirmou.

O coronel atuou muitos anos no Comando de Policiamento do Raio (CPRaio), do qual foi um dos fundadores. Ele falou ainda da forma que a GMF atuará em prédios públicos.

"A Guarda Municipal já tem uma ação nos prédios públicos, com ações é estáticas, físicas, e também com postos fixos. Também tem uma ação de patrulhamento com viaturas e motos em logradouros, através das nossas 14 torres espalhadas pela cidade. Cobre também espaços públicos na cidade nas proximidades daquelas torres. Há também ações específicas, com as nossas motocicletas, as viaturas da Guarda Municipal nas suas inspetorias também fazem trabalho de cobertura", detalhou. (Colaborou Vítor Magalhães)