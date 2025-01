Sarto fica no 22º lugar em ranking com 26 prefeitos de capitais

Foto: Fabio Lima EX-PREFEITO José Sarto no Paço Municipal, após a eleição

O instituto AtlasIntel divulgou o ranking de avaliação dos prefeitos das 26 capitais brasileiras ao final dos mandatos que se encerraram em 2024. O agora ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), chegou ao fim dos quatro anos de administração com a 22ª avaliação entre os gestores de capitais. A AtlasIntel ouviu 67.446 pessoas adultas no Brasil entre 20 de novembro e 15 de dezembro de 2024.

O mais bem avaliado do ranking é Dr. Furlan (MDB), prefeito reeleito de Macapá/AP, com 87% de aprovação, 9% de desaprovação e 4% que não souberam responder.

Na sequência apareceram quatro prefeitos do Nordeste: JHC (PL), de Maceió/AL (85% de aprovação), Bruno Reis (União Brasil), de Salvador/BA (79%), João Campos (PSB), do Recife/PE (78%), e Eduardo Braide (PSD), de São Luís/MA (77%).

O agora ex-prefeito da Capital aparece com 20% de aprovação na pesquisa, enquanto 70% responderam que desaprovavam a gestão do pedetista. Outros 10% não souberam responder.

Apenas quatro outros prefeitos tiveram aprovação menor do que o então prefeito de Fortaleza. Em último, apareceu Dr. Pessoa (Teresina), com 4% de aprovação, empatado com Rogério Cruz (Goiânia). Ambos tentaram e não conseguiram se reeleger.

Também obteve insucesso na eleição de outubro passado o então prefeito de Belém/PA, próximo da lista, com 13% de aprovação, mesma porcentagem de Emanuel Pinheiro (Cuiabá), fechando a lista dos mais mal avaliados.

AtlasIntel também ranqueou setorialmente os 26 prefeitos pesquisados. O destaque, negativo, ficou para a Ordem Urbana e Segurança Pública, onde o pedetista apareceu em 25º, penúltimo, com apenas 10% de ótimo/bom.

José Sarto apareceu em 20º no setor Cultura, Turismo e Eventos (29%), 19º em Educação (27%), 22º em Limpeza Urbana (19%), 21º em Meio Ambiente e Lazer (25%), 22º em Obras Públicas (25%), 22º novamente em Pavimentação de Ruas e Calçadas (21%), 22º na Saúde (12%) e 19º em Transporte (18%).

Ranking dos Prefeitos 2024 - Aprovação

Dr. Furlan (MDB) — Macapá: 87% JHC (PL) — Maceió: 85% Bruno Reis (União Brasil) — Salvador: 79% João Campos (PSB) — Recife: 78% Eduardo Braide (PSD) — São Luís: 77% Arthur Henrique (MDB) — Boa Vista: 77% Hildon Chaves* (União Brasil) — Porto Velho: 67% Eduardo Paes (PSD) — Rio de Janeiro: 63% Rafael Greca (PSD) — Curitiba: 60% Topázio Neto (PSD) — Florianópolis: 57% Tião Bocalom (PP) — Rio Branco: 57% Cícero Lucena (PP) — João Pessoa: 50% David Almeida (Avante) — Manaus: 49% Lorenzo Pazolini (Republicanos) — Vitória: 49% Sebastião Melo (MDB) — Porto Alegre: 49% Cinthia Ribeiro* (PSDB) — Palmas: 47% Adriane Lopes (PP) — Campo Grande: 45% Edvaldo Nogueira* (PDT) — Aracaju: 44% Álvaro Dias (Republicanos) — Natal: 40% Ricardo Nunes (MDB) — São Paulo: 38% Fuad Noman (PSD) — Belo Horizonte: 36% José Sarto* (PDT) — Fortaleza: 20% Emanuel Pinheiro* (MDB) — Cuiabá: 13% Edmilson Rodrigues* (Psol) — Belém: 13% Rogério Cruz* (Solidariedade) — Goiânia: 4% Dr. Pessoa* (PRD) — Teresina: 4%

*Prefeitos que nem se reelegeram nem fizeram sucessor

Em itálico, prefeitos reeleitos

Avaliação setorial

Avaliação de Sarto por área

Cultura, Turismo, Eventos

Ótimo/bom: 29%

Regular: 22%

Ruim/péssimo: 49%

Educação

Ótimo/bom: 27%

Regular: 23%

Ruim/péssimo: 50%

Obras Públicas

Ótimo/bom: 25%

Regular: 27%

Ruim/péssimo: 48%



Meio Ambiente e Lazer

Ótimo/bom: 25%

Regular: 27%

Ruim/péssimo: 48%

Pavimentação de Ruas e Calçadas

Ótimo/bom: 21%

Regular: 20%

Ruim/péssimo: 59%

Limpeza Urbana

Ótimo/bom: 19%

Regular: 27%

Ruim/péssimo: 54%

Transporte Público

Ótimo/bom: 18%

Regular: 25%

Ruim/péssimo: 58%

Saúde

Ótimo/bom: 12%

Regular: 20%

Ruim/péssimo: 68%

Ordem Urbana e Segurança Pública

Ótimo/bom: 10%

Regular: 19%

Ruim/péssimo: 71%

