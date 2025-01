Secretariados provocam 13 novas mudanças nos legislativos

Foto: FÁBIO LIMA GOVERNOS de Elmano e Evandro mudam legislativos

Oficializado o primeiro escalão do prefeito Evandro Leitão (PT), somado à reforma na gestão do governador Elmano de Freitas (PT), 13 parlamentares, entre vereadores, deputados estaduais e deputados federais serão secretários.

É talvez a maior mudança simultânea já provocada por governos em bancadas legislativas. Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do do Ceará e a bancada cearense na Câmara dos Deputados passarão por dança das cadeiras.

Antes já havia três deputados estaduais licenciados para ocupar cargos no Governo do Estado, e um quarto que retornou. Além disso, as renúncias de Evandro e da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) provocaram mais duas mudanças na Assembleia.

Somados os indicados para cargos governamentais em dezembro, os deputados que já eram secretários e as renúncias de prefeito e vice-prefeita aos mandados de deputados estaduais, a conta chega a 18 alterações nas casas legislativas.

Evandro indiciou seis vereadores para cargos na Prefeitura. Uma sétima saída é para compor o secretariado de Elmano no Governo do Estado.

Do PT, Júlio Brizzi é secretário e dá espaço ao suplente Dr. Vicente. No PSD, partido da vice-prefeita Gabriella Aguiar, metade da bancada foi desfalcada para compor a equipe de Evandro. Eudes Bringel e Apollo Vicz foram para a Prefeitura e deram lugar a Tony Brito e Estrela. Erich Douglas foi indicado para o governo Elmano. O próximo suplente na fila é Danilo Lopes (PSD).

No PSB, Bá foi para a Prefeitura e assumiu Luiz Sergio. Márcio Martins ganhou cargo na gestão Evandro e deu lugar na Câmara pelo União Brasil a René Pessoa. Wellington Sabóia (Podemos) vai para o Procon e assumirá Dayane Costa.

Na Assembleia, Fernando Santana (PT) será secretário e abrirá espaço para Guilherme Sampaio (PT).

Da bancada do PDT, Lia Gomes foi anunciada secretária das Mulheres do Estado. Osmar Baquit (PDT), será secretário da Regional 4 da Prefeitura. O PDT ainda tem Oriel Filho (PDT) secretário da Pesca e Agricultura. Outra vaga foi aberta com a renúncia de Evandro, eleito em 2022 pelo PDT. Com as quatro saídas, Bruno Pedrosa é efetivado e assumem como suplentes Antônio Granja, Guilherme Bismarck e Tin Gomes. Além disso, Salmito Filho (PDT) retorna ao mandato de deputado estadual após deixar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado.

Evandro nomeou o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) secretário da Educação. Elmano indicou o Eduardo Bismarck (PDT) para comandar o Turismo no Ceará. Eles abrem vagas para Leônidas Cristino e Enfermeira Ana Paula.



Mudanças que governos fazem no Legislativo

Câmara Municipal de Fortaleza

Apollo Vicz (PSD) - secretário da Proteção Animal da Prefeitura de Fortaleza Assume Estrela Barros (PSD)

Bá (PSB) - secretária da Regional 8 da Prefeitura de Fortaleza Assume Luiz Sérgio (PSB)

Erich Douglas (PSD) secretário da Proteção Animal do Governo do Estado O suplente a seguir na fila é Danilo Lopes

Eudes Bringel (PSD) - chefe de gabinete do prefeito de Fortaleza Assume Tony Brito (PSD)

Júlio Brizzi (PT) - secretário da Juventude da Prefeitura de Fortaleza Assume Dr. Vicente (PT)

Márcio Martins (União Brasil) - secretário da Regional 10 Assume René Pessoa (União Brasil)

Wellington Sabóia (Podemos) - presidente do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) A primeira suplente é Dayane Costa (Podemos)



Assembleia Legislativa do Ceará

Fernando Santana (PT) - assumirá em fevereiro como secretário dos Recursos Hídricos do Estado Seguirá em exercício Guilherme Sampaio (PT), que hoje exerce mandato com a licença de Larissa Gaspar (PT)

Lia Gomes (PDT) - Secretária das Mulheres do Estado Guilherme Bismarck (PDT) segue em exercício. Ele estava na Assembleia com a licença de Salmito Filho, que retorna

Moisés Braz (PT) - já estava no cargo de secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado Abriu espaço para Nizo Costa (PT)

Oriel Filho (PDT) - já estava no cargo de secretário da Pesca e Agricultura Antonio Granja (PDT) segue em exercício

Osmar Baquit (PDT) - secretário da Regional 4 da Prefeitura de Fortaleza Tin Gomes (PDT) é o próximo suplente na fila

Salmito Filho (PDT) deixa a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado e volta à Assembleia. Guilherme Bismarck, que estava como suplente, não sai, em função das novas licenças, que abrem vaga para ele e ainda para Tin

Zezinho Albuquerque (PP) - já estava no cargo de secretário das Cidades Almir Bié (PP) segue em exercício



Câmara dos Deputados

Eduardo Bismarck (PDT) - secretário do Turismo do Estado Assume Enfermeira Ana Paula (sem partido)

Idilvan Alencar (PDT) - secretário da Educação de Fortaleza Assume Leônidas Cristino (PDT)



Renúncias