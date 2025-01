Camilo prometeu ajudar Fortaleza, diz Idilvan

Foto: Samuel Setubal IDILVAN Alencar na primeira reunião do secretariado do prefeito Evandro Leitão

Novo secretário de Educação de Fortaleza, o deputado federal licenciado, Idilvan Alencar (PDT) afirmou que ainda está tomando par da situação da pasta na Capital, mas que o ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana (PT) prometeu ajudar. Em conversa com O POVO, ele falou das metas e dos problemas que tem encontrado. Segundo o secretário, diferentemente do Estado, os indicadores da Capital na educação nunca foram bons.

"No dia da posse, eu disse: 'Ministro, vamos ajudar bem muito Fortaleza'. Ele (Camilo) se comprometeu que sim. Eu acho que com o ministro de Camilo Santana, o governador Elmano (PT), o contexto é muito bom para educação de Fortaleza. Eu estou nessa esperança e nessa crença", admitiu.

Questionado sobre décifit de vagas em instituições de ensino municipais em Fortaleza, Idilvan admitiu que ainda estão estudando o assunto. "Estão encerradas as matrículas já, está em um período de ajuste de vagas de matrícula apenas. É um trabalho que a gente vai começar a conhecer, a estudar. Não só o déficit, mas as condições dos locais. Tem creches conveniadas que não têm a qualidade muito boa de atender as crianças. E, no geral, o resultado de aprendizado de Fortaleza nunca foi um resultado bom. O Estado é referência à educação, mas Fortaleza não ocupa boas posições", argumentou.