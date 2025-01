Elmano quer ampliar integração entre Estado e Prefeitura na saúde e segurança de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal SECRETÁRIO Chagas Vieira, governador Elmano de Freitas e a vice Jade Romero

O governador Elmano de Freitas (PT) quer ampliar a integração de ações das redes estadual e municipal no atendimento de saúde em Fortaleza, além de medidas conjuntas em outras áreas como a segurança pública. Nesta segunda-feira, 6, o governador informou que o Hospital Universitário do Ceará (HUC), com sede em Fortaleza, começará a funcionar a partir de fevereiro.

Em entrevista coletiva, durante a primeira reunião de secretariado em 2025, o gestor disse que se reunirá com os prefeitos cearenses para discutir ações prioritárias, a fim de alinhar as prioridades locais com as políticas já realizadas pelo Estado. Foi quando citou as ações na Capital.

"Vamos tomar ações comuns muito importantes na saúde de Fortaleza. O Hospital Universitário tem sede aqui em Fortaleza, estamos com discussão de integração plena da rede estadual com a rede municipal de Fortaleza. Isso é importante para a população da Capital, mas para o Ceará todo, porque todos usarão esses equipamentos", destacou.

Elmano falou também da vontade de ampliar a integração de ações relacionadas às forças de segurança.

"Quero integrar muito a Polícia Militar com a Guarda Municipal, mas isso será discutido em reunião com o prefeito Evandro, uma reunião formal e institucional, como farei com outros prefeitos, mas Fortaleza, pelo tamanho e dimensão, evidentemente será mais demorada pela quantidade de ações", destacou Elmano.

Perguntado sobre se a integração de ações na saúde envolve o Instituto José Frota (IJF), Elmano acenou positivamente. Recentemente o IJF foi palco de crise envolvendo falta de insumos e atrasos em pagamentos de fornecedores e funcionários. O hospital é amunicipal, mas atende à população do Estado todo. O ex-prefeito José Sarto (PDT) cobrou uma "estadualização" do equipamento como possível solução.

"Essa integração envolverá todos os equipamentos. O que eu chamo de regulação unificada. Hoje, por exemplo, tenho uma pessoa numa fila de hospital do Estado, mas ela poderia ser atendida no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. Mas, como a saúde de Fortaleza é municipalizada, o Estado não tem essa informação da vaga e demora, é uma burocracia saber que tem essa vaga", explicou.

Elmano defendeu a concentração de esforços na atenção primária de Fortaleza e citou medidas tomadas em outras regiões do Estado.

"Podemos fazer, em Fortaleza, o que começamos a fazer no Cariri, que é um fortalecimento da atenção básica. Estamos com um programa de fortalecer a atenção primária em todo o Estado e tenho certeza que será uma prioridade do prefeito Evandro, uma vez que ele me relatou sobre falta de remédios e médicos nos postos".