Evandro prevê compensar fim da Taxa do Lixo com PPP, crédito de carbono e reciclagem

Chegou em regime de urgência à Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de lei enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT), para acabar com a Taxa do Serviço Público de Manejo de resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), a polêmica Taxa do Lixo. O projeto prevê alternativas para angariar recursos diante do fim da cobranças, como Parcerias Público-Privadas (PPPs), reciclagem e crédito de carbono.

O texto foi protocolado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e começou a tramitar na segunda-feira, 6. A mensagem será analisada pelos vereadores da Capital nesta quinta-feira, 9, em sessão extraordinária. Antes de ir a plenário, a mensagem do prefeito passará pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento.

Dentre os principais pontos destacados no texto enviado por Evandro para compensar o fim da Taxa do Lixo, é destacado que a Prefeitura de Fortaleza terá pelo menos seis formas para garantir manejo dos resíduos sólidos, como comercialização de materiais recicláveis, Parcerias Público-Privadas (PPPs), financiamento do Governo Federal e Estadual, ambos do PT, e crédito de carbono.

Ao mesmo tempo, o projeto estabelece que não haverá restituição dos valores dos contribuintes que já pagaram a taxa.

A Taxa do Lixo foi defendida pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) como uma cobrança obrigatória, em razão da lei federal instituir o Marco Legal do Saneamento Básico. Já a mensagem enviada por Evandro contrapõe o argumento do pedetista, afirmando que o Supremo Tribunal Federal (STF) assegurou que os municípios possuem autonomia para definir os mecanismos de financiamento mais adequados.

"Com base nessa decisão e em estudos técnicos realizados pelo Executivo municipal, constatou-se que a manutenção da TMRSU (Taxa do Lixo) impacta desproporcionalmente os cidadãos, sem comprometer a viabilidade financeira do sistema com a adoção de fontes alternativas previstas em lei. Assim, se propõe aqui a revogação da taxa e a implementação de um modelo de financiamento mais sustentável e justo", diz o texto.

No artigo 4 do projeto da extinção da Taxa do Lixo é ressaltado que o texto não gera direito à restituição dos valores já pagos pela população de Fortaleza referentes às cobranças durante os anos de 2023 e 2024, período em que esteve em vigor.

