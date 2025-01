Condenado por desvio milionário é preso

Foto: FCO FONTENELE EX-SERVIDOR foi localizado por trabalho de inteligência da PF

Foi preso pela Polícia Federal, nesta nesta quarta-feira, 8, o ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), Ernando Veras Leitão, de 57 anos. Ele foi condenado pela Justiça Federal pelo desvio de R$ 1 milhão do TRT-7 em Crateús, onde era servidor.

A condenação ocorreu em 2013. Ernando Veras estava foragido.

Ele foi preso quando se deslocava com a família para almoço na área turística de Fortaleza, e foi localizado por trabalho de inteligência da Polícia Federal.

O ex-servidor foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado.

Ele foi levado pelos policiais à sede da Polícia Federal no Ceará e transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ernando Veras Leitão foi condenado pela acusação de se valer da função pública para desviar dinheiro de contas judiciais. Dinheiro que seria destinado para pagamentos de custas judiciais seria desviado para contas de terceiros, ligados ao então servidor.