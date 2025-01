Elmano convida Lula para inauguração de hospital

Foto: Samuel Setubal GOVERNADOR Elmano de Freitas anunciou a inauguração para fevereiro

O governador Elmano de Freitas (PT) convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará em fevereiro. O evento poderá marcar a primeira visita do chefe do Executivo brasileiro ao Estado em 2025.

"E um convite muito especial para o presidente Lula, com quem estive, para convidá-lo a inauguração do Hospital Universitário do Ceará", disse Elmano nesta quarta-feira, 8, em Brasília, onde participou de ato que relembra os dois anos dos ataques aos Três Poderes.

"E há uma perspectiva muito positiva do presidente Lula participar dessa inauguração que será em fevereiro quando nós vamos entregar o maior hospital público do Estado do Ceará com 652 leitos para o nosso povo e se Deus quiser com a presença do presidente Lula", completou o governador do Ceará.

Elmano publicou nas redes sociais sobre o convite: "Juntos, eu e o ministro da Educação, Camilo Santana, convidamos o nosso presidente Lula para a inauguração, em fevereiro, do Hospital Universitário do Ceará (HUC)".