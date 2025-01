Bloco de oposição a Evandro reúne aliados de Bolsonaro e Sarto

Foto: Barbara Moira - O POVO / Reprodução - Facebook / Reprodução - Assembleia Legislativa Vereadores que vão compor o bloco de oposição são aliados de Bolsonaro ou de Sarto

Vereadores de Fortaleza que fazem oposição à gestão Evandro Leitão (PT) lançarão um bloco de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ao todo, o bloco será composto por 9 parlamentares de quatro partidos, com nomes do PL, do União Brasil, do PSDB e do PDT. A casa tem 43 vereadores.

O bloco será liderado pela vereadora Priscila Costa (PL), parlamentar ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao deputado federal e ex-candidato a prefeito da Capital, André Fernandes (PL). Marcelo Mendes (PL) e Jorge Pinheiro (PSDB) serão os vice-líderes do bloco. Veja abaixo os integrantes.

Bloco da oposição

Priscila Costa (PL) Bella Carmelo (PL) Julierme Sena (PL) Inspetor Alberto (PL) Marcelo Mendes (PL) Jânio Henrique (PDT) PP Cell (PDT) Soldado Noélio (União Brasil) Jorge Pinheiro (PSDB)

Nas eleições de 2024, o PL (André Fernandes) disputou o segundo turno contra o PT (Evandro Leitão). Após o pleito, o partido firmou-se como principal contraponto à gestão petista, elegendo cinco nomes para a Câmara.

Já o PDT, que teve a candidatura do então prefeito José Sarto (PDT), se dividiu. A sigla do agora ex-prefeito elegeu oito parlamentares, mas seis deles aderiram à base de Evandro. Os dois nomes que aderiram à oposição o fazem por razões próprias.

Jânio Henrique é estreante na Câmara e irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que compõe grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), outro nome que faz oposição ao PT tanto em nível municipal quanto estadual, e de Sarto. Já PP Cell esteve na base de Sarto no ano passado.

Já o vereador Soldado Noélio é do grupo de Capitão Wagner (União Brasil), outro ator da oposição ao PT no Estado. O vereador Jorge Pinheiro é filiado ao PSDB, partido que esteve com Sarto no pleito de 2024, e que agora vai para a oposição em Fortaleza.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves.