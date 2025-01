Presidente do TJCE assume Governo

Foto: FCO FONTENELE DESEMBARGADOR Abelardo Belevides Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, assume Governo do Ceará

O desembargador Abelardo Benevides Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), assume interinamente a cadeira de governador do Ceará nesta sexta-feira, 10.

O magistrado assume o Poder Executivo diante da viagem do governador Elmano de Freitas (PT) aos Países Baixos, para reuniões com empresários e investidores em Amsterdã.

Primeira na linha sucessória, a vice-governadora Jade Romero (MDB), está de férias. Atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Fernando Santana (PT), segundo na linha de sucessão estadual, também está viajando e também não poderá assumir o governo. Dessa forma, o cargo será ocupado interinamente pelo chefe do Poder Judiciário estadual, o terceiro na linha sucessória.

Em nota, o Palácio da Abolição informou que o desembargador assume o cargo na sexta-feira à noite e permanecerá no cargo nos dias 11 a 19 de Janeiro, sendo está a primeira vez que Abelardo assume o governo.

Ainda de acordo com o Palácio, durante a viagem, Elmano irá se reunir com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons.

Além do encontro com o executivo, o governador também deve se reunir com empresários e investidores europeus na capital holandesa, Amsterdã.