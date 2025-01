Valim rebate Naumi sobre dívida com a Enel

Foto: Fábio Lima/O POVO / Samuel Setubal/O POVO O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e o prefeito Naumi Amorim (PSD)

O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) rebateu nesta quinta-feira, 9, as acusações do prefeito Naumi Amorim (PSD), sobre uma dívida de R$ 3,9 milhões na conta de energia da Prefeitura com a companhia Enel. O atual gestor alegou ter até o dia 29 de janeiro para quitar, sob risco de os órgãos municipais terem a luz cortada.

Procurada pelo O POVO para comentar as acusações de Naumi, a assessoria de Valim rebateu as informações alegando que, ao tomar posse, em 2021, precisou arcar com uma dívida de R$ 7,9 milhões de reais também com a Enel, deixada pela primeira gestão de Naumi.

O atual prefeito foi gestor do município entre 2017 e 2020, e Valim esteve a frente da gestão entre 2021 e 2024.

Na última quarta-feira, 8, o atual gestor postou nas suas redes sociais documento de notificação da Enel com a cobrança. O prefeito alegou que o não pagamento da dívida acarretará a suspensão do serviço aos órgãos públicos.

Ainda de acordo com o comunicado do prefeito, ele determinou que o secretário de Finanças do Município, Carlos Eduardo dos Santos Marino, entre em contato com a companhia para negociar a dívida e "garantir o pleno funcionamento dos nossos órgãos e serviços públicos para que o caucaiense não seja prejudicado", disse o prefeito em postagem.