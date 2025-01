André Fernandes reassume como deputado federal após licença

Foto: AURÉLIO ALVES ANDRÉ Fernandes volta à cena política

André Fernandes reassumiu nesta sexta-feira, 10, o mandato de deputado federal. Ele estava de licença desde 12 de setembro, quando se afastou da Câmara dos Deputados para se dedicar à campanha para prefeito de Fortaleza. Ele terminou a eleição em segundo lugar, após apertado segundo turno contra Evandro Leitão (PT).

O mandato vinha sendo exercido pela segunda suplente do PL, Mayra Pinheiro, que deixa a cadeira na Câmara.

Em setembro de 2024, Fernandes assinou o pedido de licença pelo período de 120 dias para se dedicar à campanha pelo Paço Municipal. Com o afastamento, a segunda suplente do PL, Dra. Mayra Pinheiro, assumiu a vaga no Congresso Nacional. A primeira suplente é a vereadora Priscila Costa, que já havia exercido mandato na Câmara antes e abriu espaço para Mayra.

Além de Mayra, a bancada do PL no Ceará tem ainda Tadeu Oliveira, terceiro suplente da sigla, que está substituindo o deputado Júnior Mano, agora no PSB, que está de licença.

Na primeira campanha para cargo majoritário, Fernandes encerrou o primeiro turno das eleições em primeiro lugar. Porém, num acirrado segundo turno, Evandro Leitão (PT) foi eleito. A diferença foi de 10.838 votos.

Fernandes recebeu 705.295 votos. Evandro foi eleito com 716.133.