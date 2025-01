Prefeita cearense diz que antecessora não entregou senhas das redes sociais

Foto: Reprodução redes sociais Perfil da prefeitura de Apuiarés na gestão de Iris Maria

A prefeita de Apuiarés, cidade da Região do Vale do Curu distante 118 km de Fortaleza, postou em perfil pessoal no Instagram que a gestão recém-empossada não recebeu acesso às senhas das contas do Município nas redes sociais. Por isso, novos perfis nas redes sociais estão sendo criados junto com uma nova identidade visual. Os perfis já estão disponíveis e a população já pode acompanhar as ações da cidade por esses canais.

Na publicação, Ana Rufino (PSB), atual prefeita, acusou a gestão passada da prefeita Iris Maria (PT) de não ceder às contas e classificou perfis oficiais de órgãos de governo como "registros da história de uma cidade e de um povo".

"Infelizmente de 2024 para trás, parte desta memória será perdida. Mas com esperança e determinação, nossa gestão começa a construir uma nova página", publicou a atual prefeita.

Ainda segundo a postagem, Rufino diz que as novas redes permitirão à população acompanhar o trabalho e a comunicação oficial da Prefeitura com as pessoas. Procurada pelo O POVO, a assessoria de Ana Rufino informou que a equipe jurídica da prefeita entrou em contato com a coordenação de transição da antiga gestão. Porém, a comunicação de Iris Maria teria informado, conforme o relato, que nada seria encaminhado e que novas contas deveriam ser criadas.

"Com respeito e compromisso, chegamos para cuidar das pessoas, registrando cada conquista de Apuiarés. O futuro será ainda melhor, porque é feito por amor por nossa cidade e nosso povo", publicou o perfil de Ana Rufino.

O POVO procurou a ex-prefeita Iris Maria, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.

No pleito municipal do ano passado, a atual gestora foi eleita com 6.832 votos, 61,35% dos votos válidos. A ex-prefeita Iris Maria obteve 3.628 votos, 32,58% dos votos válidos, não conseguindo a reeleição.

O terceiro colocado Gois (Republicanos) conseguiu 676 votos, 6,07% dos votos válidos. No total 11.476 eleitores foram às urnas na cidade, sendo dentre eles 79 votos brancos, 0,69% dos votos totais, e 261 votos nulos o que representa 2,27%.

Não compareceram para votar 1.289 eleitores, 10,10% do total de pessoas aptas a votar no Município.