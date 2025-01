Tin Gomes ressurge com filho secretário e volta à Assembleia

Foto: Reprodução/Instagram @adamsgomes Tin Gomes e o filho Adams Gomes

O início da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) e a nova fase do governo Elmano de Freitas (PT) desencadearam diversas mexidas nos legislativos cearenses, com as nomeações de deputados estaduais e federais e também vereadores para compor os secretariados.

Em meio às movimentações, volta a espaço de protagonismo um velho conhecido da política cearense: Tin Gomes (PDT), personagem que já teve destaque tanto na Assembleia Legislativa quanto, ainda mais, na Câmara Municipal de Fortaleza.

Tin é o quarto suplente do PDT na Assembleia Legislativa e, com as intensas movimentações na bancada, uma vaga na Assembleia chegará até ele. Afinal, Lia Gomes (PDT) foi indicada para ser secretária das Mulheres no Estado, Osmar Baquit (PDT) comandará a Regional 4 da Capital, Oriel Nunes (PDT) já está na pasta de Agricultura e Pesca no governo Elmano e além disso o hoje prefeito Evandro — eleito deputado estadual em 2022 pelo PDT — renunciou para tomar posse como prefeito.

Além de Tin ter a possibilidade de voltar à Assembleia, o filho dele, Adams Gomes (PSD), foi nomeado por Evandro para ser secretário da Regional 12. O filho do ex-prefeito de Fortaleza foi candidato a vereador da capital cearense em 2024, mas ficou como suplente.

Tin foi vereador em três oportunidades e presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em dois mandatos, de 2005 a 2008. Também foi eleito vice-prefeito no segundo mandato da então prefeita Luizianne Lins (PT) e posteriormente deputado estadual por três oportunidades. Chegou a ter também importante papel quando Juraci Magalhães era prefeito, antes de ele virar vereador. Já passou, assim, por vários ciclos políticos na Capital e no Estado.

Próximo do senador Cid Gomes (PSB), de quem é primo, Tin exerce atualmente o cargo de presidente das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa-CE), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Agrário.