Com vereador no Procon, suplente que apoiou Sarto negocia cargo

Foto: Divulgação / WhatsApp / O POVO WELLINGTON Saboia (à esquerda) e os suplentes Lucas e Dayane

O vereador Wellington Sabóia (Podemos) tomará posse no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) de Fortaleza até o início de fevereiro. Com isso, abrirá vaga na Câmara Municipal de Fortaleza para o partido. Acordo interno determinou que a primeira suplente, Dayane Costa (Podemos), não assumirá de início, dando a vez a Lucas Cordeiro, segundo suplente do Podemos. Dayane é conhecida como "Dayane do Sarto", e apoiou o ex-prefeito no pleito passado.

Ao O POVO, Sabóia disse que o acerto foi feito com os correligionários após diálogo. "A gente discutiu e, a princípio, assumirá o Lucas (como vereador) e depois a Dayane. Tivemos essa conversa e vamos fazer um rodízio", explicou.

O POVO apurou que houve resistência, de atores ligados à gestão Evandro, quanto à possibilidade de Dayane assumir como vereadora. A suplente apoiou os então candidatos José Sarto (PDT) — no primeiro turno —, e seguiu o partido no apoio a André Fernandes (PL) — no segundo turno —, nas últimas eleições. Além de ter feito críticas a Evandro, o que teria gerado relutância na gestão com sua eventual chegada ao Legislativo.

"Tenho certeza que tem gente que não fica satisfeita, porque quando se indica alguém (para um cargo ou vaga) deixa-se de indicar outra pessoa para a posição. Mas quanto a gente, não senti problema, senti uma abertura muito boa", disse o vereador.

Dayane disse ao O POVO que deverá assumir cargo em alguma pasta do Executivo. Ela espera que a decisão deve sair nos próximos dias. (Vítor Magalhães)