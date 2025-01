DCE diz ser processado por André Fernandes

Foto: Samuel Setubal/O POVO O deputado federal André Fernandes (PL)

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) informou que o deputado federal André Fernandes (PL) entrou com processo contra a entidade com a acusação de a entidade ter veiculado propagandas eleitorais irregulares e com a intenção de prejudicá-lo na campanha para Prefeitura de Fortaleza, em 2024. O então candidato foi ao segundo turno e foi derrotado por Evandro Leitão (PT).

Em nota, a entidade informa que o parlamentar pediu a remoção do conteúdo, entrou com um requerimento para que o DCE fosse proibido de fazer novas publicações sobre as eleições e solicitou o pagamento de uma multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

A entidade também afirmou na nota que um membro do Centro Acadêmico XII de Maio foi processado por um professor de Medicina, após receber um uma avaliação crítica dos alunos em reunião de departamento. O docente solicita indenização de R$ 28 mil.

O POVO procurou o deputado federal André Fernandes por meio de sua assessoria e contato direto para ouvi-lo sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

Segundo colocado na eleição para prefeito de Fortaleza, André retornou ao mandato na semana passada.

No lugar dele, estava no mandato a segunda suplente do PL, Mayra Pinheiro. Mesmo com a volta de André, ela segue no posto, pois o deputado federal Júnior Mano, hoje no PSB, está de licença.