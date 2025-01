Evandro indica inspetora como 1ª mulher a comandar Guarda Municipal

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza CRISTIANE Correia, Evandro Leitão e Coronel Márcio

O prefeito Evandro Leitão (PT) indicou a inspetora Cristiane Correia para assumir Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Ela será a primeira mulher a comandar a GMF. A decisão foi oficializada nesta segunda-feira, 13, em reunião no Palácio do Bispo e confirmada ao O POVO. Posteriormente, o prefeito anunciou a indicação nas redes sociais.

A escolha de Cristiane foi feita pelo coronel Márcio Oliveira, titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), que analisou o currículo de 14 profissionais da área. Ela tem 23 anos de experiência na Guarda Municipal.

Na publicação, o prefeito deu parabéns a Cristiane e ao Coronel Márcio. "Nós estaremos aqui para dar todo o apoio a fim de que nós tenhamos uma Cidade mais segura, uma Cidade onde a população tenha a sensação que está acolhida", afirmou Evandro.

No mesmo vídeo, a nova dirigente da GMF agradeceu o convite. "Muito honrada por essa oportunidade. Espero estar contribuindo com a sua gestão para transformar a cidade de Fortaleza numa das mais seguras do Brasil", disse a inspetora.

Currículo de Cristiane, diretora da Guarda Municipal

Desde de 2021, Cristiane comandava o efetivo e o posto de guarnição noturna da Corregedoria da Sesec. De 2017 a 2019, foi comandante da Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp).

Além disso, ela é formada em Administração pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e atuou como assessora técnica da Célula Segurança Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME), de 2014 a 2016.

Entre outras funções, foi comandante do pelotão de Ronda Preventiva Escolar (Rope) da Guarda. Atividade que desempenhou em dois momentos, de 2003 a 2005 e de 2008 a 2011.

Diretora da GMF, Cristiane Correia, ao lado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) Crédito: Beatriz Boblitz/Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Cristiane Correia, Evandro Leitão e Coronel Márcio Crédito: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza

Atuação da Guarda na gestão Evandro

Em entrevista ao O POVO no último dia 6 deste janeiro, Coronel Márcio projetou aumento do número de guardas municipais autorizados a usar arma de fogo. Além disso, ele contou que seguirá as diretrizes traçadas pelo prefeito Evandro no plano de governo, com ênfase à integração com as forças de segurança.

"É muito importante melhorar a matriz operacional da Guarda, levar a GMF a ações de proximidade com a comunidade. Isso é muito importante, porque aumenta a segurança real do cidadão, melhora também os índices [de violência]. Toda a contribuição que a Guarda Municipal, a Secretaria da Segurança municipal puder dar às outras instituições para que a gente melhore, leve uma sensação real de segurança ao cidadão e contribua com a redução dos índices, a gente vai fazer", afirmou o titular da Sesec.

Veja anúncio de Evandro na íntegra: