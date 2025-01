Cid e Luizianne se encontram em novo gesto de reaproximação

Foto: Reprodução/redes sociais Luizianne e Cid se encontram para "troca de ideias"

Antigos aliados, o senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), encontro-se com a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT). O momento foi compartilhado pela petista nas redes sociais na terça-feira, 14. A reunião, segundo a deputada, foi para "troca de ideias e discussão de conjunturas".

Desde o afastamento entre os políticos, os dois estiveram juntos em outras ocasiões. No fim de 2023, houve um encontro casual no Aeroporto Internacional de Brasília, que durou poucos minutos. À época, Luizianne era pré-candidata ao Paço Municipal, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) já expressava inclinação para o nome de Evandro Leitão (PT), eleito nas eleições municipais de 2024.

Em um dos comentários na postagem feita por Luizianne na terça, um seguidor celebra o encontro e chega a sugerir uma chapa ao Governo do Estado em 2026 com o senador encabeçando e a deputada na vice.

Além disso, o seguidor criticou o governador Elmano de Freitas (PT), dizendo que ele "infelizmente não serve pra nada". Luizianne curtiu e respondeu ao comentário agradecendo o apoio.

No início de 2024, após Cid deixar o PDT e ingressar no PSB, ele discursou no auditório do Marina Park Hotel, em Fortaleza, e relembrou laços políticos. Durante a fala, Cid citou o nome da ex-prefeita. O senador atribuiu à petista a aliança que fez com o PT, mantida até os dias de hoje. "Luizianne foi fundamental para minha primeira vitória como governador (do Ceará). Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne", disse.

O afastamento entre eles data de 2012, na sucessão de Luizianne na Prefeitura. Ela escolheu como candidato Elmano de Freitas (PT), atual governador do Estado do Ceará, enquanto Cid abraçou a candidatura de Roberto Cláudio, à época no PSB, e que foi eleito.

Na época, o hoje senador chegou a falar que Luizianne era "vaidosa, arrogante e personalista demais", e que "nada que não seja um espelho pra ela tem valor", além de "não gostar de trabalhar e passar o tempo todo fazendo confusão".

A petista reagiu e afirmou que Cid tinha posições machistas e arrogantes. "Fortaleza não vai suportar coronel nem filhote de coronel produzido dentro dos gabinetes", disse, em referência também a Roberto Cláudio, que foi eleito no 2º turno.

Uma reaproximação ocorreu dez anos após o rompimento, em ato pró-Lula nas eleições presidenciais de 2022. Os políticos dividiram o palco e trocaram um abraço.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, a ex-prefeita disse, após os encontros dela com Cid no aeroporto, em 2023, que nunca houve rompimento. "Mesmo com todas as questões que tivemos lá atrás, nós nunca tivemos um rompimento de um diálogo pessoal, de uma conversa franca, isso tenho que admitir", afirmou. (Colabotrou Guilherme Gonsalves)