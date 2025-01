Evandro fará reestruturação e reduzirá próprio salário

Foto: Samuel Setubal EVANDRO Leitão anunciará ajustes na máquina municipal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciará nesta quarta-feira, 15, plano de reestruturação administrativa. Desde antes da posse, Evandro demonstra preocupação com a situação econômica recebida. O pacote de ações incluirá a redução dos valores do próprio salário do prefeito, da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e dos secretários municipais.

Atualmente, o salário do prefeito pode chegar a R$ 28,6 mil em valores brutos. Já o salário do vice chega a R$ 25,7 mil no bruto; enquanto o valor bruto do salário de secretários chega a R$ 22,3 mil, conforme dados do portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza. Os novos valores devem ser conhecidos hoje.

Além disso, o prefeito deve anunciar medidas como a diminuição no número de terceirizados e a restrição em contratos de serviços

não essenciais.

A decisão de Evandro tem caráter prático e simbólico, uma vez que o petista vem denunciando rombo e dívidas deixadas pela gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito José Sarto (PDT).

Evandro tem falado em tom de alerta em relação às contas públicas e falou que a dívida pode chegar a R$ 2 bilhões, relacionada a operações de crédito e atrasos em pagamentos a fornecedores e pessoal, deverá ser paga ainda em 2025.

Em dezembro de 2021, A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, por unanimidade, um aumento escalonado de 11% no salário dos então prefeito e vice-prefeito José Sarto e Élcio Batista, respectivamente. Além destes, houve aumento no salário dos secretários municipais.

À época, foi anunciado que o reajuste seria escalonado durante o ano de 2022, com concessão de 4% de reajuste em fevereiro, 4% em agosto e 3% em dezembro, todos retroativos. A informação foi compartilhada pelo colunista Carlos Mazza. O percentual foi o mesmo proposto para os servidores da Prefeitura.