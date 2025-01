Ex-prefeito de Jaguaribara deve ser eleito presidente da Aprece

Foto: Divulgação/Ascom Aprece JOACY Júnior conta com o apoio do atual presidente da Aprece, Júnior Castro

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, é, até o momento, o único candidato à presidência da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A eleição para a nova gestão acontecerá no próximo dia 20 e a posse será no dia 29.

Na vice-presidência, concorre o prefeito de Ipaporanga, localizado a 356,29 km da capital cearense, Amaro Pereira (PT). A expectativa é que a chapa Juju-Amaro seja eleita.

Anteriormente, a vaga da presidência era exclusiva para prefeitos em exercício, mas o estatuto da Aprece foi atualizado, seguindo um preceito de outras associações estaduais, permitindo assim que Joacy se candidate.

A chapa conta com o apoio do atual presidente da entidade, Júnior Castro (PT). Ele terminou o mandato como prefeito de Chorozinho, distante 69,88 km de Fortaleza, e assumiu o posto de secretário de Governo da gestão de Evandro Leitão (PT) na Capital.

"Por um municipalismo mais forte e qualificado! Contamos com todos os prefeitos e prefeitas cearenses para apoiar a chapa “Por Um Municipalismo Mais Forte e Qualificado” nas eleições para a nova diretoria da @aprececeara. Esta é uma oportunidade de fortalecer ainda mais o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento dos nossos municípios", escreveu Castro em publicação nas redes sociais.

A candidatura é formada ainda por gestores de municípios como Amontada, Guaramiranga e Tianguá. Prefeito em seu quarto mandato em Maracanaú, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Roberto Pessoa (União) está na chapa como presidente de honra da diretoria executiva.

Chapa para comandar a Aprece

Diretoria Executiva

Presidente: Joacy Júnior (PSB) - ex-prefeito de Jaguaribara

Vice-presidente: Amaro Pereira (PT) - prefeito de Ipaporanga

Secretário-Geral: Flávio Filho (PT) - prefeito de Amontada

1° Secretário: Cláudio Saraiva (PSB) - prefeito de Capistrano

Tesoureiro-Geral: Sandro Rufino (PSD) - prefeito de Umari

1ª Tesoureira: Ynara Mota (Republicanos) - prefeita de Guaramiranga

Presidente de Honra: Roberto Pessoa (União) - prefeito de Maracanaú

Conselho Fiscal

Membros Titulares: Eduardo Coelho (PSB), prefeito de Novo Oriente; Giordana Mano (PRD), prefeita de Nova Russas; Alex Nunes (PSB), prefeito de Tianguá

Membros Suplentes: Rua Lima (PSD), prefeito de Moraújo; Bel Júnior (PP), prefeito de Senador Sá; Lucas Arruda (PSB), prefeito de Mulungu

O que é a Aprece

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará tem como objetivo apoiar a promoção do desenvolvimento sustentável e da autonomia dos municípios cearense, oferecendo serviços, prestando suporte técnico aos prefeitos, nas diversas áreas da políticas públicas.

Além disso, a Aprece é também a representante institucional dos gestores do Estado, atuando a partir das divisões setoriais da associação.