Prefeita de Altaneira aponta dívida e quer parcelar salários atrasados de servidores

Foto: Reprodução/Redes sociais @kesia40alcantara Prefeita de Altaneira, Késia Alcântara (PSB)

A prefeita de Altaneira, Késia Alcântara (PSB), afirmou que a dívida pública do Município deve atingir R$ 5 milhões e que pretende parcelar o pagamento de salários dos servidores efetivos que não receberam o vencimento de dezembro de 2024.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 14, a prefeita afirmou que a dívida acumulada no município é referente ao pagamento de credores e à folha de pagamento dos funcionários. Segundo ela, a prioridade é o pagamento dos servidores efetivos.

"Eu vou ver como está a saúde financeira do município e ver se posso pagar em uma, duas ou três parcelas, mas funcionário nenhum efetivo vai ficar no prejuízo com a gente, mesmo porque é um direito deles", afirmou Késia.

Durante o início da gestão, a Kesia afirmou que está sendo feito um levantamento para organizar as contas públicas do município. A gestora declarou que uma das prioridades do governo será honrar a folha de pagamento dos servidores dentro do mês de trabalho.