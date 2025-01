Carnaval e Pré não são atingidos por cortes

Foto: Samuel Setubal HELENA Barbosa, secretária da Cultura, está à frente do ciclo carnavalesco

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quarta-feira, 15, uma série de medidas de corte de gastos visando aliviar as contas públicas. Mesmo com a suspensão da concessão de apoio, patrocínio ou subvenções de recursos públicos para a realização de eventos, o Carnaval e o Pré-Carnaval da capital estão mantidos.

Evandro assegurou que a suspensão não engloba os serviços essenciais da Prefeitura de Fortaleza, e que as festas carnavalescas entram na excepcionalidade financeira.

"Carnaval, posso aqui garantir a todos, entra na excepcionalidade. Nós temos uma tradição de pré-Carnaval, de um Carnaval com os nosso maracatus, então isso aí entra na excepcionalidade e que nós iremos avaliar caso a caso para que a gente não posso incorrer qualquer tipo de injustiça ou cometer qualquer tipo de situação que venha de encontro com aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pregou durante a nossa caminhada na campanha eleitoral", afirmou o prefeito.

De acordo com previsões da secretária de Cultura, Helena Barbosa, o Ciclo Carnavalesco deverá começar no último fim de semana em janeiro. Em declaração dada no início do ano, ela contou estar estudando os editais abertos pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT) em dezembro de 2024, que contemplam atividades do período carnavalesco. (Guilherme Gonsalves)