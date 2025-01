Nepotismo: MP vê contradição nas informações dadas por cunhada de deputado

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO Deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

Após a abertura de um inquérito civil para investigar suposta prática de nepotismo pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) emitiu recomendação à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após detectar o que considerou contradições em depoimentos.

A investigação tem como alvo a nomeação de Renatha Falcão de Souza, cunhada de Henrique, como funcionária do gabinete do deputado. Renatha é irmã da esposa do deputado, a bispa Vanessa Lima (Republicanos), atualmente secretária da Regional 9 da Prefeitura de Fortaleza na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT).

O inquérito foi aberto na sexta-feira passada, 10, e é assinado pela promotora de Justiça Maria Irismar Farias Santiago, da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Fortaleza, integrante do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público.

A recomendação destaca que a lotação da servidora não seja no gabinete e que não haja nenhuma ingerência por parte do parlamentar na nomeação dela e nem exerça algum tipo de chefia e hierarquia em relação ao cargo e atribuições desempenhadas pela cunhada.

O Ministério Público informa que a recomendação se deu após detectar uma contradição nas informações prestadas à Promotoria de Justiça por parte de Renatha. De acordo com o MPCE, a cunhada do deputado apresentou um documento informando que ocupa um cargo comissionado como coordenadora e supervisora em Grupo de Trabalho, desde a nomeação. Porém, no termo de serviço voluntário, ela afirma ser funcionária no gabinete de Apóstolo Luiz Henrique.

Procurada pelo O POVO, a assessoria do deputado afirmou que Renatha não está lotada no gabinete e que o parlamentar observará as recomendações e demais orientações do MPCE. Destacou ainda que Luiz Henrique se manifestará nos autos do procedimento e dentro do prazo.

