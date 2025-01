Plano de Evandro prevê economia de meio bilhão e inclui corte de terceirizados

Foto: Divulgação / Beatriz Boblitz / Prefeitura de Fortaleza PREFEITO Evandro Leitão (PT) anuncia pacote de contenção orçamentária para 2025

Após queixas sobre a situação financeira em que encontrou o Município e acerca das dívidas deixadas pela gestão anterior, Evandro Leitão (PT), informou o que pretende fazer a respeito. O prefeito de Fortaleza anunciou que irá apertar os cintos, administrativamente falando, a começar pelo dele próprio.

Foi lançado pacote de contenção orçamentária para a nova gestão, visando o equilíbrio das contas da Prefeitura de Fortaleza, com vigência prevista, pelo menos, até 30 de junho de 2025. Até estas datas, a situação fiscal da Prefeitura e o impacto das medidas serão reavaliados para definir a continuidade ou não. A estimativa é de uma economia anual de R$ 500 milhões.

As medidas de arrocho começam pelo prefeito. Haverá diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), e de secretários.

O prefeito informou ainda que haverá redução em 30% nos gastos com terceirizados, que, segundo Evandro, hoje são cerca de 16 mil pessoas. Prometeu ainda suspensão da admissão de novos terceirizados, além da redução de 30% dos gastos com comissionados.

Também foi anunciado corte de 25% com pessoal contratado por cooperativas e 25% nos pagamentos a Organizações Sociais (OSs). Está prevista ainda a suspensão de diárias e horas extras, com exceção de Secretaria da Saúde, Instituto José Frota e Guarda Municipal.

O plano inclui suspensão de todos os contratos, licitações e serviços considerados não essenciais ou urgentes. Haverá reavaliação todos os contratos de locação de imóveis.

Leitão já havia reconhecido dívida de R$ 60 milhões por falta de pagamento do ex-prefeito José Sarto (PDT) e anunciado exoneração mais de 1,5 mil remanescentes da antiga gestão em um único dia.

O prefeito reforçou que, embora os secretários tenham poder discricionário, deve haver diálogo sobre a realização de ações que impliquem em novos gastos. "Tudo que seja fora dessas medidas que estamos tomando o secretário tem um poder discricionário, mas temos que dialogar para tomar uma decisão".

Isso aqui é para os primeiros 180 dias, depois a gente reavalia. Até 30/6 essas medidas valerão. Temos que aguardar os impactos. Para além das questões políticas, interesses republicanos, de acomodações políticas, nesse primeiro momento eu vou fazer gestão e é isso que a população está querendo", disse o petista.

O prefeito afirmou que cumprirá as promessas de campanha, mas que o momento é de arrumar a casa. "Cumpriremos tudo aquilo que nós anunciamos para a população de Fortaleza. Não neste primeiro momento, evidentemente, que eu não terei condições. Eu repito que nós temos que ajeitar a nossa casa, organizar nossa casa, para que a gente possa fazer um planejamento. Hoje, do jeito que está, nem planejamento a gente tem condições de fazer", justificou.

Sobre a projeção de economia com as medidas anunciadas, Leitão explicou que após seis meses elas serão reavaliadas.

"São R$ 500 milhões (de economia) durante um ano. Com seis meses a gente avalia quanto que gente conseguiu economizar, e aí a gente projeta o segundo semestre", concluiu.

Evandro reclamou que a gestão passada contratou pessoas nos dias finais do mandato. "Nós tiramos essas pessoas. Todas elas que nós iremos detectar, nós iremos tirar. Seja indicação de quem for, porque é um desrespeito com todos nós cidadãos que pagam impostos", afirmou.

Medidas do plano de Evandro