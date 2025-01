Evandro diz que Fortaleza pode ser rebaixada em capacidade de pagamento, de B para C

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO EVANDRO Leitão: preocupação fiscal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), fez um alerta e projetou que Fortaleza deve cair no ranking de Capacidade de Pagamento (Capag) quando uma nova avaliação for feita, possivelmente no primeiro semestre deste ano. O indicador faz uma classificação de risco para avaliar a situação fiscal de estados e municípios, a fim de identificar os que são capazes de honrar seus respectivos compromissos junto ao Tesouro Nacional.

“Existe um índice chamado Capag, que tem lá Capag A, B ou C. A Prefeitura de Fortaleza está na Capag B(+). Isso é avaliado de acordo com períodos anteriores (...) E é importante que se diga que vai sair, ainda neste semestre, uma avaliação da Capag, relativa ao ano de 2024. E é certo que Fortaleza perderá a CAPAG B, passando para a C”, disse Leitão ao lado do secretário Márcio Cardeal (Finanças), durante anúncio de medidas de contenção orçamentária na última quarta-feira, 16, no Paço Municipal.

O prefeito explicou que a eventual queda no ranking pode prejudicar ainda mais a saúde financeira do Município, no tocante à realização de novas operações de crédito e recebimento de recursos da União.

“Estamos vendo aquilo que é possível para que isso não ocorra (cair do B para o C). Mas a tendência é essa; e isso acarreta uma série de problemas. Acarreta na dificuldade de contrair operações de crédito e na dificuldade de receber recursos oriundos do governo federal, por exemplo, uma série de coisas que isso pode acarretar. Por isso estamos tomando essas medidas (de contenção), duras, que cortamos na própria carne, para que tenhamos a condição de chegar no fim do ano de uma maneira diferente”, destacou.