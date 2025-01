Governador destaca "cor da pele das pessoas"

Foto: Reprodução/Instagram/Jorginho Mello JORGINHO Mello fez fala questionada

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), disse que a cidade de Pomerode, conhecida pela imigração alemã, destaca-se "pela cor da pele das pessoas". Conforme censo do IBGE, 80% da população do município é branca.

"Pomerode se destaca pela beleza turística que tem. Pelas casas de enxaimel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós", disse nessa quarta-feira, 15, durante a 40ª edição da Festa de Pomerana.

O evento celebra a cultura dos imigrantes alemães que povoaram o município. Pomerode é considerada a cidade "mais alemã" do Brasil por conta do grande número de descendentes que moram na cidade.

Dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que Pomerode, no Vale do Itajaí, tem 34.289 habitantes. Desses, 27.562 se declaram brancos. Enquanto outros 6.652 se declaram negros.

A cidade nasceu a partir da imigração alemã no século XIX. Vindas de Pomerânia, esses imigrantes montaram colônia, em 1893, entre Blumenau e Joinville. Em 1959, houve emancipação e, em 2000, Pomerode, tornou-se município.

A fala veio a público por meio do vereador de Florianópolis Leonel Camasão (Psol), que fez denúncia ao procurador-geral da República "para que seja proposta ação penal contra o governador Jorginho Mello pela possível prática de racismo".

Nas redes sociais, o chefe do Executivo catarinense lamentou o que considera uma "tentativa" do parlamentar "de distorcer" a declaração. "Racismo é crime, e essa acusação não se aplica a mim", defendeu-se.