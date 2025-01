Bosco Monte será coordenador de Assuntos Internacionais

Foto: Sandro Valentim, em 10/12/2019 PRESIDENTE do Intituto Brasil Africa, João Bosco Monte

João Bosco Monte foi indicado para comandar a Coordenadoria Especial para Assuntos Internacionais e Institucionais da Prefeitura de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), nas redes sociais.

Bosco é fundador e presidente do Instituto Brasil África. É doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem pós-doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

Recebeu, em 2018 e 2023, a comenda da Ordem do Rio Branco, maior honraria do Ministério das Relações Exteriores.Tem também larga trajetória de contribuição como articulista do O POVO.

"Bosco é um dos nomes mais respeitados do Brasil no segmento e tenho a convicção de que vai ser decisivo na atração de investimentos e na melhoria da imagem de Fortaleza, em especial no Exterior. Bem-vindo e bom trabalho!", publicou o prefeito nas redes sociais.